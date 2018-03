Brandweer Aruba cla pa Semana Santa 2018

Manera tur aña, departamento di bombero di Aruba ta prepara caba e temporada di Semana Santa cu ta na porta. Pa cu esaki henter comunidad ta wordo informa kico lo mester tene cuenta den parti di prevencion y tuma na cuenta e biento duro cu tin actualmente. Ferdinand Ponson di Brandweer ta amplia.

Sugerencianan entre otro, zorg pa chapi cura y kita tur e mondi cu por pega na candela kisas, laga tur cos na ordo na cas, y kita tur e plugnan di e articulo electronico pa en caso algo lo por a sucede y tene na cuenta tambe pa esunnan cu tin sistema di alarma cu mester haci monitoreo constante anto purba di yama Brandweer na tempo den cualkier situacion di candela.

Tin hopi campista cu ta bay campa pero toch mester zorg pa cu situacion na cas y den caso di campamento cerca di otro casnan, Brandweer ta avisa pa esaki no lo bira un molester pa esun den bisindario cu e tentnan por ehempel, cu radionan of muziek cu volumen halto. Tambe Brandweer ta corda tur campista cu ta prohibi di poni grill riba beachnan di Aruba door di contaminacion..

Por ultimo, Sr. Ferdinando Ponson, vocero di Brandweer a conseha na tur campistanan pa trece hopi awa na campamento y pa tene cuidao cu la an bruto. Cuerpo di Bombero di Aruba ta manda un mensahe na e mayornan pa nan wak bon pa e muchanan. Den caso di lama bira bruto, siñanan con pa defende nan mes di esaki y pa nada no pasanan.

