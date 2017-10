Brandon Cheong ta logra finalisa na un di 7 lugar den e 50m schoolslag

E tres atletanan Daniel Jacobs, Keeley Maduro y Brandon Cheong a competi diamars den e Centro Acuaqtico na Santiago de Chile. Pa e atleta Brandon Cheong tabata su ultimo oportunidad pa conkista un medaya den e weganan hubenil na Chile.

Daniel Jacobs ta inicia e competencia unda e ta landa e 200m estilo liber, despues di e conoce un start slow, Daniel ta forza bon e ultimo 50 meter pero asina mes no suficiente pa drenta den e final. E ta termina na di 9 lugar overall mientras e prome ochonan ta clasifica cu un tempo di 1.58.90. Mester bisa cu Daniel su personal best ta 1.54.95

E landadora Keeley Maduro a landa den e 100m fly unda e ta marca un tempo di 1.06.29, esaki riba Keeley su personal best cu ta 1.05.48.

Por utlimo tabata e landado Brandon Cheong cu e landa su disciplina faborito, unda e la landa un di 4 miho tempo den e 50m pecho den e Weganan Suramericano Hubenil Santiago 2017 na Chile. E hoben Cheong a marca un tempo di 30.45 y a clasifica pa e gran final cualaduna Aruba e posibilidad pa un otro medaya den e weganan aki.

Den oranan di atardi e landador Brandon Cheong a inicia e gran final den e 50m pecho den e caryl 6. E atleta no a conoce un bon salida unda e no por a remata pa yega e otronan. A lo largo Brandon ta landa pa un di 7 lugar cu un tempo di 30.70. Mainta Brandon a landa un miho tempo unda e la registra e tempo di 30.45.

Mester bisa cu pa Brandon e weganan ta tras di lomba unda e ta logra yega dos final den e disciplina di schoolslag cual ta satisfactorio. Aunke e tabata por mihor e lo mester traha mas duro manera e mes ta bisa. Pa loke ta Keeley Maduro y Daniel Jacobs ambos lo landa diaranzon unda Keeley lo landa e 50m fly y Daniel y 400m free.