Diadomingo ultimo ARUBA completo por a presencia un otro hazaña. E biaha aki ta e hoben Brainer Lampe a logra haci soño di e hoben Disjondrick Jacobs bira realidad. Esaki despues di a realisa un Half Ironman (Landra 19km, core bais 90km, core na pia 21km). Tur esaki cu un meta pa recauda fondo pa asina yuda Disjondrick pa e por logra haña therapie bek. Tur cos a cuminsa algun luna atras, caminda cu nan a haci diferente training y diadomingo ultimo tabata e gran dia caminda cu Brainer a logra e hazaña aki. Pa12’or di merdia precies nan a drenta awa na Noord Cura Cabai pa por a start. Nan a bai bon acompaña pa Coast Guard y tambe algun otro landador nan y persona nan di kayak. Na Seren by the Sea nan a Sali for di awa den un tempo record.

Di ey nan Brainer y Disjondrick a sali bay bon acompaña pa un grupo grandi di ciclista. Y nan a haci un recorido te Essoville na San Nicolas, djei bin abou bay direccion Sta. Cruz, Paradera, Seroe Blanco, Oranjestad, bay te Arashi. Pa despues bin te KFC na Oranjestad y bolbe dal un buelta bai te Sasaki pa despues bin finalisa e parti di bais na KFC Oranjestad. Ey nan un grupo grandi di coredor nan na pia di diferente team tabata warda riba nan pa asina compaña nan den e ultimo parti cual ta 21km na pia. Mester bisa cu mayoria coredor nan a compaña Brainer & Disjondrick full e ruta. E no tabata facil pa nan, mirando cu na San Nicolas nan a haña nan mes den un incidente chikito, cu a pone nan perde mas o menos 15 minuut di tempo. Pero asina mes nan a logra drenta den un tempo manera cu nan a plania. Na final tabata tin un multitud grandi di persona, famia, colega y amistad nan di Brainer & Disjondrick para cla pa ricibi nan. Tabata un momento hopi emocionante pa Disjondrick su kerida mama y alavez e tata di Brainer.

Despues di esnan presente a caba di felicita nan pa e tremendo hazaña, nan a bai ariba stage pa asina hiba algun palabra. Brainer kier a gradici tur esnan cu di un of otro motibo a yuda nan. E momento ey E no kier a menciona nomber pa lubida un, pero nan sa ken nan ta. Y Disjondrick a conta cu nan a haña nan mes den un incidente, pero ta mescos den bida, bo ta cai y lanta bek. The show must go on. Esey tabata su palabra nan. Un publico basta grandi a felicita nan cu un tremendo aplauso. Kippenvel so esnan presente a haña. Despues a sigui cu un tremendo celebracion den e parkeerplaats di Kentucky Fried Chicken, cu Robert & Su Solo Banda Show & Mini Tsunami. Un pabien sigur ta bai na full e crew di “RacingHopeForAll” kende nan a haci un tremendo trabou pa hinca un evento grandi asina den otro y alavez pa recauda fondo diferente retonde na Aruba y tambe dilanti PowerFm. Caminda ey nan por a wak un grupo grandi di Caiquetio Futbol Team cu a bai yuda recauda fondo. Un pabien pa Brainer & Disjondrick cu nan logro. Un pabien na tur esnan cu a yuda nan realisa nan hazaña. Y un pabien na Aruba cu a aporta engrande cu e evento y cu e recaudation di fondo. Pabien di parti nos di MasNoticia.com