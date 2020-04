Brahma Kumaris su punto di bista spiritual riba COVID-19

Corona Virus a bin pa duna humanidad e mensahe di “KARUNA”, cu ta nifica hasi algo pa bo mes of pa otro cu e nivel mas halto di compasion. Esta cu Amor, Cariño”kindness”, “Mercy”, Pordon, No-violencia y Generosidad.

Tur e 6 virtud nan menciona aki nos ta carga den nos mes.

E metodo spiritual, “Karuna”, ta un experimento cu cada uno di nos por practica colectivamente durante e dianan aki pa yuda habri nos curason pa atende cu e situacion actual di e Corona Virus di un manera positivo pa proteha nos mes y otronan.

Den cada un di e precausionnan cu nos tin cu tuma of reglanan cu nos tin cu sigui, nos por scoge pa hasinan cu compasion.

E 2 virtud nan pa experimenta cune:

E virtud “Compassionate mercy”

“Compassionate mercy”, esta compasion misericordioso ta un virtud cu ta activa bondad den nos, haci tur e loke ta posibel pa yuda otro, esaki ta trese sentimento di gratitud.

Sea bon informa ta importante durante e periodo aki. Permiti bo mes pa ta BON INFORMA, sin mester reacciona cu exageracion.

E hecho di ta bon informa, esta tin conocemento, ta un forma di compasion pa bo mes, bo famia y comunidad. Door di tin conosemento ta mas fasil pa cada ken por sigui reglanan stipula basa riba comprondemento, sin tin mester di keda lesa di mas of scucha dimas informacion y noticia cu awor ta den abundancia of papia dimas di e topico y keda pensa dimas riba e hopi diferente opinionnan. Un mente y curason liber di tanto carga di preocupacion ta nifica tin “mercy” y compasion cu bo mes. Asina bo ta mantene sentimentonan puro di speransa y ta mas calmo sin tin cu bai den exageracion.

E virtud Pordona cu compasion

Ora cu bo por pordona bo mes y pordona otro cu compasion ta e consciencia cu ta genera e boluntad pa stop di culpa otro y stop di sintibo culpabel. Tur esaki ta sentimentonan cu ta trese disturbio y ansha na e alma.

Nos tur tin cu CHECK nos mes riba SINTOMANAN di e corona virus.

Ban hasi esaki sin mester duna culpa na otro y acusa.

Ora cu miyones di hende rond mundo awor ta enfrenta e hecho cu nan por contrae un virus cu por ta fatal, nos por compronde cu nos ta den un reglamento di cuenta colectivo “lei di karma”pa algo cu di un manera of otro nos a contribui na dje. E manera usual di responde na esaki ta di culpa y acusa. E tempo di reglamento di cuenta colectivo “lei di karma”, ta un tempo pa reconcilia y pordona. Ta tempo pa tuma nos estilo di biba na serio y cambia nos consciencia, actitud y nos actonan especialmente pa cu animalnan, matanan, naturalesa of miho bisa nos planeta tera. Pordon ta funda den e realisacion profundo di e relacion cu nos mes. Pordon ta libera.

Ban practica hunto colectivamente compasion pa otro,

door di pensa, papia y actua cu Amor,

pordon, no-violencia y generosidad.

