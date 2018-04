Boulevardloop 2018 tabata exitosooo!

Aruba Triathlon Association a organisa dia 27 di april 2018 e di 58 Aruba International Boulevardloop 10K Run.

E evento a start na L. G. Smith Boulevard (Malmok Area) y a termina na parking lot di Aruba Ports Authority.

Pa 5:30 e start signal a keda duna pa un Official di Atletiek Bond.

E coredonan a core e Boulevard Race cu un apoyo grandi di e multidud para na banda.

Tawata un dia cu hopi biento, pero toch tawata haci masha calor mes!!

Esaki no a stroba e atletanan pa cruza e liña final.

Aruba triathlon kier a yama un DANKI na e sponsornan, Lotto pa Deporte, Banco di Caribe, Ennia, Aruba Ports Authority, VNO, Setar N.V., The Palm Tours/Atlantis Submarine,

Albo Aruba, Total Services, C3 Critical Communication Caribbean., Meteoro portable Toilets, CERD, Tri -Bike Aruba, Jay’s Tyre Shop, Euroceramica, InGenuity Creative Marketing cu a contribui pa evento grandi aki tuma lugar.

Tambe un danki na Ibisa, Polis, DOW, Arumil, Brandweer, Rode Kruis Aruba, Motor Unit di Harley Davidson y sin laga afor tur e BOLUNTARIONAN cu a yuda pa Boulevardloop 2018 tawata un EXITO ROTUNDO!!!

Overall Winners Female Tempo

1. Lana Gobert 39:37

2. Ali Banfield 45:36

3. Kirah Regales 46:22

Overall Winners Male Tempo

1. William Brain Diaz Quintero 32:13

2. Jesus Galea 36:25

3. Jethro St. Fleur 36:39

Pa potret por subi Facebook page di Aruba International 10K Boulevard Race y tambe ta haya riba e page aki e link pa ITS YOUR RACE pa e resultadonan.

