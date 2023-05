Shonnan amante di domino ‘Fast & Furious’, diasabra 13 di december ultimo, tabatin un berdadero ‘drag race’ entre e dos team rival eterno, BOU DAK KILLERS y BOU PALO DT. Un increibel sambombaso di bataya! E encuentro aki tan anticipa, di berdad no a defrauda e fanaticada cu a bin presencia e clash clasico aki!

Prome tempo ta cuminsa cu Bou Palo DT saliendo c’un speed estilo ‘Nitro’, tumando un bentaha rapido y grandi di 10 – 4, lagando un y tur, amigo y contrincante, boca habri, mientras un Miguel Werleman ta hariendo den djente, fregando man cu su bista riba un victoria sabroso y aplastante!

Pero, ata! Capitan di Bou Dak, Elton Webb (‘met dubbele b en grote W), ta manda bandera di ‘go ahead’ halto y ta los su arma secreto wanta di basta rato bou brasa, nada menos cu e ‘killer-duo’ di Dr. Tico Dirksz, e dokter mes mes, y su patna, ‘the man himself’, “hij is niet zomaar iemand” Jeff! Den un asina yama na Hulandes “inhaal race”, e duo notorio aki ta cuminsa un marcha espectacular, y di adrenalina di corta rosea, pa increiblemente corta e bentaha y yega halftime cu score di 11 – 10 pa Bou Dak Killers!

Halftime ta bay aden bou ‘high tension’! E snacknan gratis no ta baha abou sin ayudo di sloknan gigantesco di ‘vuurwater’ pa baha e nervio di un y tur, muy en special dje gang bou guia di Miguel! Segundo tempo ta resulta di ta un berdadero ‘come huña’! Paso a paso, dobel pa dobel, horca pa horca, e score final ta hala cerca pa cada ekipo mientras cu garganta dje fanaticada di ambos banda ta bira hers di tanto decibel cu ta bay laira! Por ultimo, manera nan tabata grita den careda di cabay 5 & 6, “en la ultima curva”, Bou Dak Killers ta sali pika dilanti y ta logra gana e partido cu score di 21 – 18! Un tremendo bataya, cu segun un y tur ta bale la pena un revancha!