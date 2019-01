Boto sin tripulante tabata drief riba lama na Saba

Diasabra mainta e barco Zr.Ms. Zeeland a detecta un boto durante nan patruya cu ta den e teritorio di Saba. E brugteam ta sospecha cu e boto no tabata tin tripulante aden y despues cu nan a purba di yega den contact cu e barco via nan ekipo di zonido tabata mustra cu no tin niun señal di bida. E boto cu tin e nomber di “Queen Beatrix II” tabata gewoon drif den lama, esaki a wordo confirma pa e havenmeester y despues tambe esaki a wordo confirma door di e doño di e boto. E team di Ms. Zeeland despues di embarque di e boto a purba di start e boto pero esaki no a sosode. Awo e doño mes di e boto ta na caminda pa start su boto y trece esaki sano y salvo bek na e costanan di Saba.

