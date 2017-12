Boto piscado Venezolano haya ta drief pabao di Arashi

Diabierna, dia 22 December mas o menos 9 or di mainta, Maritiem ta haya un melding di un diveboat local cu e la spot un boto straño, cu registracion Venezolano cu 3 persona a bordo, mas o menos 1 miya pabao di Arashi. Nan tawata haci señal cu nan man direccion di e diveboat. Maritiem a bay na e sitio y berdad a haya un boto di mas o menos di 27 pia, cu registracion Venezolano AMMT-1696 nomber “Polaris” cu 3 persona Venezolano abordo.

Maritiem a constata cu e persona nan aki tawata den un situacion poco fastioso. Nan a declara cu nan tin mas di 1 dia sin come. Nan a declara cu nan a sali 21 December atardi for di punto Fijo pa hiba e boto Puerto Cabello, Venezuela. A bira scur na caminda y nan a navega direccion noord. Nan punto di referencia tawata e lighthouse di punta Macoya. Door cu no tawata tin coriente na Venezuela e lighthouse no tawata traha. Nan a sigui bin noord. Nan a pasa e tanker nan entre Aruba cu Venezuela. E momento ey nan a wak un luz di faro leu. Nan a kere esey ta nan punto di referencia y a sigui navega direccion e luz. Nan a navega full anochi ora mainta a habri nan a wak tera pero nan no tawata sa unda nan ta. E momento ey e boto a haya problema pa falta di gear oil. Nan a tira anker y warda ayudo.

Maritiem polis a bin cu nan waf di playa pa haci tur control y duna nan e ayudo necesario. A duna e personana aki cumina y tambe gear oil pa e boto. Personal di inmigracion a scan tur documento y a resulta cu en berdad ni e boto ni e 3 hende nan nunca a bin Aruba. Inmigracion a klaar nan in. Maritiem a compaña nan pa waf di Barcadera y pa e mesun dia 22 December pa 3 or di atardi, despues di regla tur nan documento nan y e boto nan a sigui nan caminda pa Venezuela. Ta trata di: m.j. Ruiz Vegas, D.O.Vegas Falconi, J.A.Bentredal.