Diahuebs anochi autoridad a keda informa cu tin un boto piscal local drentando Arashi cu problema posiblemente ta bezig ta sink unda awa ta drentando paden ya cu lo a dal den baranca den e seco. Posiblemente visibilidad a hunda un rol cu a dal den seco y a causa buraco parti abou di e boto.
A nabega e boto te na canto di Arashi unda tur hende a yega sano y salvo. Polis tambe tabata presente pa tuma dato y a constata cu tur hende ta bon. E hendenan a cuminsa pomp awa pa saca foi e boto te hasta usa hemchi. A kita e motor parti principal. A maniobra cu takelwagen pa saca e boto bek foi lama.