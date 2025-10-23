Willemstad Curacao: Den oranan di diaranson mainta di 22 di october, Centro Maritimo Operacional di Warda Costa MOC a ricibi un yamada relaciona cu un boto cu un number di registracion local ( NC ) cu no a regresa Curacao e mainta ey.
E boto a sali foi Curacao riba 21 di october 2025, pero no a regresa. Segun e informacion cu nos a ricibi lo mester tin dos persona ribe boto cu posibilidad cu un di tres persona abordo.
Asina nos a ricibi yamada, inmediatamente a manda un helicopter bay busca conhuntamente cu un avion tipo Dash. Simultaniamente a manda patruyanan riba tera pa yuda buskeda banda di costa. Na dadomomento e helicopter a regresa su base na Hato, pero e avion a sigui busca te despues cu solo a baha.
Diahuebs 23 di october a continua e buskeda asina cu solo a sali, na un dadomomento den oranan di mainta e avion a logra di localisa un boto cu tres persona abordo zuidwest di Curacao. E tres persona nan tabata zwaai nan man den laira dunando señal cu nan ta bon.
Inmediatamente a manda e helicopter di Warda Costa hunto cu un unidad di metal shark pa asina rescata e personanan.
E helicopter a yega prome ne posicion di e boto y a warda te na momento cu e metal shark a yega. Personal di Warda Costa ribe metal shark a rescata yhiba e tres tripulantenan base di warda costa na Parera.