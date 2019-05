Boto local cu cuatro persona a confronta problema pabou Aruba

Diahuebs anochi un boto local yama Moana cu cuatro hende homber aborrdo a confronta problema na momento cu e personanan aki tabata pisca. Di biaha nan a comunica via radio pidiendo ayudo y famia tambe a raporta debi cu nan no a regresa e ora cu tabata palabra. Asina e coordinacionnan a tuma luga hunt cu Curacao y a manda kustwacht y avisa polis maritimo. Un barco di carga As Paulina cu tabata 22miya pabou di Aruba a keda informa for di kuststation. Y asina a topa cu e boto cu e personanan perdi for di atardi. Un famia di tres companja cu un otro amistad. Polis maritimo a keda manda pa e sitio pa tuma e personanan over.

