Boto cu inmigrantenan Venezolano ta naufraga den lama Caribe

CARACAS.- Al menos 20 persona a disparce despues di cu e boto den cual nan tabata biahando, a naufraga. Ta trata di mas o menos 30 persona cu a sali diamars anochi for di Sucre, Venezuela rumbo pa Trinidad & Tobago, segun autoridadnan a informa.

Un fuente di e servicio Venezolano di rescate, es estatal Proteccion Civil (PC) a confima bou di estricto anonimanto e desparicion di e barco y a splica cu autoridadnan ta haciendo labornan di buskeda den lama Caribe.

E mesun fuente a nenga di duna mas detaye riba e incidente.

Di otro banda, e diputado Robert Alcalá, natural di Sucre, a sigura cu e embarcacion informal conoci como ‘peñero’, a sali for di e poblacion Güiria cu 26 persona a bordo, tur di nan mayor di edad.

Di e total di pasaheronan, seis ya caba a wordo rescata pa piscadonan den e ultimo 24 oranan.

Mientras, medionan local a señala cu e embarcacion tabata transportando mas di 30 pasahero ora cu el a sufri un accidente door di lama bruto cu a bolter e barco den un punto di Lama Caribe conoci como Boca de Dragon.

Famia di e biaheronan, segun medionan local ta informa, a informa autoridadnan door cu nan no por a comunica cu e biaheronan despues di cu oranan tabata bay ta pasando desde cu e boto a sali.

Algun di nan ainda ta na e sitio caminda cu e boto a sali sperando cualkier noticia cu autoridadnan por dunanan.

Por lo menos 2 biaha pa siman mas di un dozijn di Venezolanonan ta sali den botonan chikito for di estado Sucre pa Trinidad, cu ta keda cerca, na menos di 100 km di distancia.

Esaki ta forma parti di e exodo masivo di Venezolanoann cu ta huy for di e crisis economico den cual e pais petrolero ta aden bou di e mandato di e gobierno di Nicolas Maduro.

E Organisacion di Nacionnan Uni (ONU) ta calcula cu 3.7 miyon Venezolano a emigra den e ultimo añanan, specialmente pa paisnan cercano.

