Boto cu basta persona aden a zink pazuid di dump

Diasabra anochi laat net pazuid di dump banda di e rifnan un boto cu algun persona aden a zink pa un of otro motibo. Otro boto a sali for di Barcadera y bay duna un man, pero tog a keda den awa un persona cu no tabata por a subi di su mes. Helicopter a presenta pa lusa y mira e situacion y a solicita polis maritimo pa presenta cu urgencia debi cu tin hende den awa ainda. Polis maritimo a yega di biaha y duna un man y saca e persona for di den awa. E boto mes a keda gezink, asina mas cu 8 persona a regresa canto bek sano y salvo.

