Boto cu a sali for di Curacao a bolter na caminda pa Venezuela

Diabierna mainta, alrededor di 07:35 RCC di Warda Costa a ricibi un yamada via VHF canal 16 di e boto “La Menta” cu a caba saca 3 persona for di lama despues cu nan boto a zink. Mes ora a saca un Metal Shark pa bay asisti e personanan. E stationsschip, cu ta patruyando pa Warda Costa tambe a bay yuda anto a lansa un di nan frisc pa join e Metal Shark. Na yegada di e patruya di Metal Shark nan a topa cu 3 persona di nacionalidad Venezolano. E team di Metal Shark a hiba e personanan na pier di Santa Barbara pa por averigua kico a pasa. For di e relato di e personanan por a compronde cu nan tin 2 aña ta biba na Corsou anto 3 luna pasa nan a cumpra e boto “TISORANJE”asina cu nan por hiba cuminda y paña cu nan a recuada, pa nan famia na Venezuela. Nan a sali ayera nochi banda di 10 or foi Spaanse Water pa bay rumbo Venezuela. Banda di 1 or marduga nan boto a bolter. Despues di a toma nota di e relato e team di warda Costa a parti mondkapjes na e personanan. Aunke cu nan no a yega Venezuela pero pa precaucion. A hiba e personanan warda di polis na Rio Canario. Mientras tanto e Metal Shark y e FRISC a sigui busca rond di e boto anto a haña algun sacu cu paña y cuminda.

