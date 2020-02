Boto a bolter y zink na frontera di Aruba y Venezuela

Cuerpo Policial ta informa: 08.40 melding a drenta via kustwacht cu e boto Topgun ta den problema y sink na frontera maritimo entre Aruba y Venezuela. Un boto Venezolano cu a tende e gritonan di auxilio di e capitan a rescata e dos Rubianonan cu tawata ariba e boto Topgun cu a bolter y a sink mesora. Mesora Polis Maritimo a sali cu e boto direccion y a tuma e dos personan aki over y a hibanan Barcadera. Mester remarca cu e olanan tawata basta grandi cu a hasi e rescate y e tumamento over di e dos tripulantenan casi imposibel. Mirando cu door di e lama malo e dos botonan no por a pega na otro pa pasa e dos tripulantenan over nan mester a bula back den lama tene na un cabuya pa despues subi e boto di polis maritimo.

