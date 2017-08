Boto a benta turista for di floater

A drenta un melding via Central pa polis interveni na un high rise hotel, y cu e denunciante lo ta para na lobby. Eynan, polis no a wordo acerca pa ningun hende, e ora nan a dicidi di bay paden. Nan a papia cu personal di front desk, kendenan no tabata sa di nada. Central a informa pa tuma contacto cu e denunciante. Aparentemente esaki lo tabata na Surf Club. Eynan nan a wordo acerca pa e Manager on Duty yama M., kende a conta cu un huesped di nan, kende na e momento eynan no tabata na e sitio, den oranan di atardi tabata den lama, posiblemente riba un floater. E huesped ta insisti cu e tabata den e zona designa pa landa ora cu dado momento un boto a bin asina cerca cu e olanan a pushe for di e floater cu el a cay den awa. E huesped no por a señala e boto. M. a conta cu e lo haci su best pa haya mas informacion riba e boto y lo laga polis sa. Central a wordo poni na altura.