Recientiemente Curacao Innovation and Technology Institue (CITI) a duna di conoce su nominadonan pa Best Digital Innovation Award. Cu sumo orguyo entre e nominadonan di e categoria aki, ta posiciona un boticario Arubiano. Ta trata aki di Adrienne Tromp, boticario na Botica di Servicio Aruba.
Curacao Innovation and Technology Institute (CITI) ta un fundacion cu ta traha pa stimula innovacion y desaroyo tecnologico principalmente na Korsou. Pa un Arubiano ta entre e nominadonan ta un logro significante. Loke a cuminsa for di un idea, a wordo desaroya y a logra gana un subsidio Europeo na aña 2022, a bira realidad den forma di e plataforma digital ‘Mi Remedi’.
Adrienne Tromp MSc, Boticario na Botica di Servicio Aruba, hunto cu boticario di Curacao Nitza Hooi MSc, a colabora cu Universidad di Aruba, Universidad di Curacao, Amsterdam UMC Ziekenhuis, Impact Hub Aruba y Denzo Designs, como tambe boticanan local na e dos islanan, pa desaroya e plataforma. ‘Mi Remedi’ ta un plataforma innovativo cu ta duna informacion profesional y confiabel pa yuda tur hende uza nan remedi na un manera corecto. E plataforma ta presenta e informacion na un manera fasil pa compronde y recorda, pa medio di videonan anima na Papiamento y Papiamentu.
E meta principal ta preveni cu pashentnan ta stop di uza remedi of ta uza nan remedi na manera incorecto. Segun estudio conduci, por a conclui cu esaki ta un situacion cu hopi biaha ta tuma luga di cual ta trece riesgonan grandi pa salud di un persona como tambe por bira un peso financiero mas grandi ainda pa cada isla su sistema di cuido di salud na momento cu remedi no ta wordo uza debidamente. Pues e Plataforma ‘Mi Remedi’ no solamente ta educa pero por salba bida di hopi y ta yuda pa preveni complicacion, mehora cumpliemento cu tratamiento y disminui gasto innecesario pa individuanan y sistema di salud di cada isla. Pa medio di boticanan cu ta participa den e proyecto, e informacion ta wordo adapta specificamente na e tipo di remedi cu cada persona ta tuma. Ademas e servicio personalisa aki ta yuda pashentnan haya mas confiansa y control riba nan rutina di salud. E manera aki ta haci concientasacion y educacion specifico aki tambe mas inclusivo y accesibel pa tur.
Boticario Adrienne Tromp ta expresa su orguyo grandi pa e resultado di nan trabou y ta agradecido pa e cooperacion ricibi di boticanan na Aruba y Curacao. Den su palabra: “E impacto cu e plataforma lo tin pa e islanan ta bay ta uno grandi y mi ta sumamente contento cu e nomincacion aki. E proyecto aki a demostra cu na final di dia, teamwork makes the dream work. Ora nos traha huntu, nos por logra hopi pa nos islanan.”
Dia 15 di october venidero, Curaçao Innovation and Technology Institute lo organisa su anochi di premiacion, unda cu e ganadornan den diferente categoria lo wordo anuncia. E Plataforma ‘Mi Remedi’ pronto lo wordo lansa na Aruba y Curacao.