Dialuna atardi na nos mesa di redaccion cu mayoria botica ya no tin e self test di Corona Virus cu ta casi 13 florin unda bo mes na cas por haci un test wak si bo ta sea positivo of negatico na corona virus. E ta si bo tin cierto sintomanan y bo kier e duda bo ta cumpra esaki. Dialuna atardi rij tabata largo na un botica na Ponton hendenan tabata den rij pa cumpra esaki.

E ta bon pa momento cu bo haya e resultado di tanto rato pa si e ta positivo raporta esaki na DVG y asina bo haya un cita pa un test oficial y detecta esaki 100% y evita di sigui plama e virus, mirando cu ultimo dianan cifranan di caso positivo nobo ta aumentando.

