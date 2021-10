Diabierna 9 di october e di dos wega di American League Division Series (ALDS) ta inicia na Tampa Bay. Unda cu den e prome inning Boston ta bay ariba 2 pa nada unda cu Bogaerts ta dal un hit pa right field y ta score Schwarber pa e prome careda di wega.

Na di 3 inning Xander ta yega plato pa asina e tuma su turno na bate, cu un conteo di 3-2 cu 2 out Xander ta dal un Homerun na left field y ta duna Boston un careda pa e wega bira 5-3. Verdugo ta bin tras di Bogaerts y tambe ta dal un homerun na right field pa un back to back homerun.

Xander ta pone un otro record riba su nomber door di conecta 2 Homerun den post season como shortstop despues di Nomar Graciaparra (1999)

Wega ta termina 14-6 na fabor di Boston Red Sox. Sigiente wega lo ta diasabra 9 October, 4:07 pm.

