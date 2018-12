Borchinan di conscientisacion pa cu turtuganan poni na Baby Beach

Directie Natuur en Milieu ta gradici e organisacion TurtugAruba cu a tuma e iniciativa y haci’e un realidad cu awe na Baby Beach tin ubica 2 borchi informando e usuarionan di e laman cu turtuga ta presente.

Ultimamente a tuma nota cu na Baby Beach ta yega turtuganan pa come e yerbe cu ta crece eynan. Lamentablemente, tanto hende local como turista ta molestia nan.

Warda di Polis na San Nicolas mes ta yama TurtugAruba frecuentemente pa bini na e sitio como cu tin persona preocupa cu ta haci melding di e molester na e turtuganan indefenso.

TurtugAruba conhuntamente cu Sr. Armando Goedgedrag a diseña un borchi di aviso pa pone na Baby beach. Asina informando tur presente di e reglanan vigente pa cu nos turtuganan. Specialmente ta pidi publico pa no mishi cu e bestianan, no duna nan nada di come, observa e turtuganan desde un distancia y respeta nan y no gara nan ni tampoco trapa nan.

TurtugAruba a envolve e departamentonan ATA, KPA, DNM den e iniciativa y ta gradici e compania Artmando pa e logro aki. Un biaha mas Directie Natuur en Milieu ta gradici e organisacion cu nan iniciativa. Alabes ta haci un yamada na publico pa respeta reglanan con ta anda cu e turtuganan, bestianan proteh’i pa art 4 di e ley Natuurbeschermingsverordening.

