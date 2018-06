Booshi Wever(UPP): “Niun proyecto di Waste2Energy na mundo tabata exitoso”

Recientemente a sali dos articulo den medionan di comunicacion riba e topico di maneho di desperdicio na Aruba. Mi tin di admiti cu mi prome reacion tabata di asombro, pasobra unda E TEAM di gobernantenan cu schouder cu schouder ta atende cu gran cautela e problema inmenso financiero di nos Isla a keda anto.

Di otro banda mi a sinti un poco alivia tambe. Ta parce cu porfin tin un minister no ta bay sin mas acepta e “sprookje” cu e minister di Infrastructura y Medio Ambiente kier impone riba tanto gobierno como parlamento usando e.o. e factor TEMPO pa “bulldoze” un proyecto di incenirator cu lo bay costa por lo menos 360 miyon florin. UPP a seƱala na diferente ocacion cu NO tin ni un proyecto di “WASTE2ENERGY” na mundo cu por bisa cu e ta exitoso , esaki ni cu subsidio di gobierno. Tin hasta un estado na Merca cu por poco a bati bancarota dor di un proyecto similar.

Minister Ruiz-Maduro a reuni cu un grupo di e sector publico y priva y eynan a discuti riba posibel desaroyonan y difersificacion di nos economia. Y aki a hasi mencion di e asina yama “circular economy” of “blue economy”. Cual en todo caso NO ta nifica pa “mass burn” e desperdicio pa genera energia. E concepto di Waste to Energy no a y lo no funciona. Ta di spera cu e concepto un economia circular haya e debido sosten pa para e locura di e aventura cu e minister di Infrastructura y Medio Ambiente kier purba di forsa Conseho di Minister y Parlamento.

E gobierno a duna claramente di conoce cu a tuma medida, pero no pa e problema cu gobierno ta considera e prioridad number uno y esey ta e problema social grandi cu ta existi riba nos Isla.

En todo caso ta di spera cu ora cu e Parlamento ta back na Aruba, lo tene su mes na e punto di salida di e gobierno y lo exigi un reunion publico cu e minister pa determina kico ta e urgencia di e minister pa gasta placa den un proyecto fracasa manera “WASTE2ENERGY”.

No laga e minister O. Oduber bin conta “sprookjes” djies pa purba di convence nan, mescos cu su AMO Mike Eman a convence tanto O. Oduber como AVP cu e tram y e Green Corridor ta nos salbacion.

Comments

comments