Booshi Wever: UPP ta cla pa e reto pa efectua cambionan fundamental pa logra un gobernacion drechi y bienestar pa nos pueblo

Despues di analisa e resultado di e eleccion na Hulanda y Corsou, UPP un biaha mas kier subraya cu Aruba ta na un CRUZADA di su futuro politico y democratico cu lo wordo determina den eleccion di dia 24 di september venidero! Aki lo keda determina si ainda nos por papia di un Estado di Derecho y ta merecedor di nos Status Aparte. Tambe lo keda determina si nos ta kere den nos mes y ta caba cu e tendencianan dictatorial!

UPP ta consciente cu lo ta dificil pa deshaci di e acuerdo firma riba Black Friday, 13 di november 2020, apesar cu Raad van State a caba di conclui cu e COHO e.o. ta contra Statuut di Reino. Pesey nos ta bisa dificil pero no imposibel.

Nos kier ta hopi cla, tin partinan di e landspakket cu nos no ta contra, ya cu gran parti ta puntonan di salida cu UPP a vocifera for di hopi aña caba. Tin puntonan cu sigur nos no ta di acuerdo cu ne. Manera flexibilizacion di e ley di retiro y e LTU.

Pa loke ta trata e flexibilizacion di e LTU nos kier ta hopi cla tambe. No por importa 28 mil hende pa bira un contribuyente, SIN e Swiss-model. UPP lo ta dispuesto pa usa e landspakket como punto di salida den e cambio fundamental cu na Aruba tambe mester tuma lugar, pero nos ta contra e entidad colonial COHO y RAFT. Aruba mes por, pero mester percura pa haci cambio internamente na Aruba prome. Esta bin cu reglanan di GOOD GOVERNANCE y pa asina hiba nos pais na e otro nivel di GREAT GOVERNANCE.

Explicitamente, kico ta e Good Governance y kico tin pa pueblo den esaki? Cu reglanan di Bon Gobernacion of Gobernacion Drechi, nos lo trece bek e “BONANZA” cu Aruba conoce den pasado, pero pa e pueblo.

Kico nos kiermen? Por ehempel proyecto di “vernieuwbouw” di HOH. Ta conoci cu den e proyecto aki tabata tin corupcion di dia cla. Si a traha un hospital nobo inclusive un “RESPALDO, manera tabata e intencion, esaki lo a costa 217 miyon florin, sin debe. Awor pueblo ta paga 5 biaha mas hopi, pa un edificio bieo cu a wordo renoba y expandi. Pues cu ta costa riba 1 BIYON florin. Cuanto por a haci p.e. den enseñansa si e reglanan di Bon Gobernacion tabata na vigor. Casi 800 miyon florin, cu a bay pa algun hende, lo por a wordo uza mucho mas efectivo na bienestar di pueblo.

Un otro ehempel ta e compra di e incenirator chikito, cu por cierto te cu awe NO ta funcionando!! Si e reglanan estricto di Good Governance tabata “in place”, ya caba e instalacion tabata den funcion y e pueblo Arubano lo tabata tin por lo menos 10 miyon florin cu por a hinca den p.e. Deporte.

Esaki ta simpel 2 ehempel, pero tin mas.

Pesey nos ta bisa, cu nos mester percura pa nos goberna nos pais na drechi. Ta asina aki so, nos lo por haci e existencia di un COHO y RAFT di corto duracion. Y asina nos por crea e ingredientenan pa nos Re-

negosha e acuerdo di Black Friday, y Recobra nos Status Aparte. Y UPP, por medio di su REBOOT 2.0 ta ofrece e posibilidad aki, cu bo sosten, pa asina nos crea e MANECE NOBO PA ARUBA!

Den nomber di Partido Patriotico Progresista – U.P.P. Booshi Wever

23 di maart 2021

