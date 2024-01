Medionan di comunicacion hulandes ta señala cu e partido di Wilders esta PVV ta insisti pa keda mantene e asina yama “Antillianenwet”. Un ley cu lo manda tur “Antiyano” cu a wordo condena na Hulanda back nan Isla. E ley aki probablemente lo no pasa, pasobra segun “Raad van State” e ley ta contra e prohibicion pa discrimina. Loke si ta bira cla ta cu Wilders como Premier no tin ningun intencion pa duna Aruba un trato preferencial.

Personalmente, como Betikista y un bon Arubiano, mi ta condena cada intento pa kita e autonomia di nos Isla. Un lucha severo a wordo hiba pa logra un Status Aparte, pero nos mes como politico no a compronde cu e Status Aparte, banda di a trece autonomia tambe ta encera un responsabilidad enorme pa evita un desaster economico y financiero.

E libertad a para bira libertinahe unda cu tabata gasta placa di pueblo sin misericordia. Un Parlamento na soño cu tabata aproba wowo cera presupuestonan ficticio y presupuestonan supletorio unda sumanan NO presupuesta cu tabata surpasa e “comptabiliteitswet” tambe tabata wordo aproba. Sin papia mes cu ta aproba corupcion den dia cla, por ehempel projecto hospital cu despues di 11 aña ainda no ta cla, un compra corupto di un incenirator cu no ta sirbi, a “scarmaai” 150 miyon dolar den RDA etc etc.



Pues no por culpa Hulanda ni Wilders den e caso aki di kier tin un mihor bista riba e forma inapropia cu nos gobiernonan a y ta maneha nos finanzas publico. Partidonan na Aruba ora di ta forma parti di oposicion tabata traha rapportnan cu tabata indica mal maneho y manda esaki Hulanda. Ironia di bida ta cu den gobierno e mesun partidonan aki ta grita “moord en brand” pasobra Hulanda kier mete den nos gobernacion. Insolito ta tambe cu nan mes ta coopera 100% cu Hulanda. Pues nos mester constata cu politiconan na Aruba ta comparti y sostene un intervencion Hulandes, pero eleccion ta cerca y p’esey ta hunga “mooi weer” y ta “praat goed” tur entrega di nos automomia.

Supervision semper ta necesario. E pregunta ta si e mester ta di afó? Un cos ta sigur: e maneho actual ta laga hopi di desea y sin intervencion e situacion lo deteriora, apesar di haya entradanan grandi di turismo, pasobra nos gobierno tin un buraco grandi den nan man. Gobierno tin 3 aña den gobernacion y ainda nada di un maneho di desperdicio adecuado. RWZI ta den explota y dumpnan ta wordo crea den barionan. Eagle-LNG, planta di higdrogeno den pipeline y un upgrader na refineria mientras ni por garantisa seguridad den e terreno di e refineria. Camindanan ta wordo gelapi y kier admiti (of legalisa) estadia di mas hende riba nos isla.

E “wild west” na Aruba no a caba y manera indica na comienso di e articulo nos lo por experiencia un posicion mas intrasigente di politiek Den Haag. E tristo ta cu esnan cu lo wordo afecta mas hopi di e situacion problematico entre Hulanda y Aruba lo bay ta e ciudadano cu ya caba tin’e dificil y cu lo mester wak con imigrantenan lo wordo mas beneficia cu nan. E Arubiano lo ta riba “highway2hell”!