Booshi Wever (UPP): Otmar Oduber usando hendenan comete su fechorianan

Nos a tuma nota di un otro articulo cu a sali den medionan di comunicacion riba e

e mudamento di Serlimar pa Pos Chikito. Den e caso specifico aki parce cu e minister

a sigui e mesun modus operandi cu el a probablemente siña durante su temporada cu

e famia di AVP. Esta manda otro hende pa trata na hustifica e mudamento.

Den e caso aki e no a laga un miembro di partido POR, cu tambe ta directora na Serlimar, hiba palabra, pero a encarga e otro directora cu ta carga e faam Wever y cu ta cay mi na famia. Cuidou cu presion no a ser poni riba dje y/o intimidacion mescos cu a ser haci cu e security cu a haya un “warning” djis pasobra el a permitimi pa subi riba tereno di Serlimar, loke ta mi ta considera un derecho mescos cu cualkier otro ciudadano.

Nos tur sa cu ya pa casi 3 siman tin un discusion publico/politico andando riba henter e asunto di huurmento di un edificio na Pos Chikito y e “fixed-bidding” di e 22 trucknan. En bes di mantene e discusion entre politico, minister Otmar Oduber a haya ta bon pa haci (mal)uzo di un familiar dimi, keriendo cu kizas esey lo bai hacimi papia “een toontje lager”. Wel Otmarcito, Booshi Wever lo bay papia “een toontje hoger” en “uit volle borst”!!

Hopi raro ta cu e no ta manda su colega di partido cu ta e otro director y politico bin papia.

Pero ta haci un otro persona victima di su patronahe politico, djis pa complace cu e persona cu ta “call the shots” den POR! Con por ta posibel cu den un “noodlijdend bedrijf” por tin dos persona cu ta dirigi e empresa y tur dos cu salario di director. Informacion cu a yega cerca UPP ta cu no ta e directornan ta na mando tampoco, pero un otro persona cu ta liga estrechamente cu e minister desde su periodo den AVP. E pregunta ta tambe, unda e sindicatonan ta kedando? Nan ta di acuerdo pa haci nan mes complice di loke ta pasando?

HUURMENTO

Den su declaracion e directora en cuestion a bisa cu mester muda pa e.o.e siguiente motibonan:

*e oficinanan pariba no tin bentana.

* no tin luga pa tur empleado.

*SVB lo a bisa cu e oficinanan lo ta mucho chikito.

* Serlimar na San Nicolas ta den un area residencial.

Wel e motibonan aki ta simplemente un hilaridad. Na prome luga TUR oficina tin un of dos bentana. Te hasta e bañonan tin bentana. Un oficina cu no tin bentana ta esun di IT, y esey ta pa motibo di siguridad. Nos a compronde cu esey ta ser haci normalmente tambe den casi tur

empresa. Pues un motibo cu no tin pia ni cabes (Adhunto potretnan pa mustra cu tin hopi bentana).

Tambe ta wordo bisa cu awor diripiente no tin suficiente luga pa hende sinta. Si esaki ta e

caso lo ta pasobra a nombra hende nobo na Serlimar? A pone hendenan cu a perde trabou y a

haya trabou bek y vooral esunnan cu ta den tapara pa wordo nombra? Pa e personal existente TIN suficiente luga, pues otro “cheap-shot”!

Pa colmo nos a bin comprende for di fuentenan na Serlimar, cu te asina leu nunca SVB a trece dilanti cu e oficinanan lo ta chikito. Sigur nunca tabata tin reclamo di parti di empleadonan.

E otro argumento ta esun cu Serlimar ta den un area residencial. Parce cu na unda ta bay awor no tin hende ta biba? Kiermeen esunnan cu ta biba rond di e edificio na Pos Chikito no ta hende? Y den e caso cu na San Nicolas por tin molester esaki no ta wordo kita, pasobra e trucknan ta keda pariba.

LEASEMENTO DI E 22 TRUCKNAN:

Riba esaki e directora ta haci su best pa yuda e minister. Pero cerca mi e flie ey no ta subi. E ta uza como argumento cu e trucknan ey tin mas cu 5 aña ta den operacion y ta tempo pa cambianan. Wel nos a wordo informa cu esaki ta un hilaridad. Pa cuminsa e añanan cu e tipo di vehiculonan aki ta den operacion no ta di e importante ey, ni tampoco determinante. Importante ta e oranan cu nan ta den operacion. Ta p’esey e trucknan aki ta bin cu un sorto di “oloshi” pa wak cuanto ora nan tin operando. E trucknan cu tin awor na Serlimar tin motornan Mercedes Benz y normalmente nan por bay entre 20.000 pa 25.000 ora sin mucho problema.

Despues di esey bo lo por haya cu mester haci algun reparacion cu lo por ta un poco costoso. Nos a wordo notifica cu un bon mantencion, e trucknan aki ta bay facil 100 mil ora. Nos a compronde cu e trucknan di Serlimar tin un par cu 12.000 ora y varios tin 8.000 ora riba nan “oloshi”, pues esaki den mas o menos 6 aña. Esey kiermen cu e trucknan aki por bay por lo menos 4 aña mas. En todo caso no tin emergencia y pio NO TIN PRIORIDAD pa inverti den 22 truck y vooral no despues cu e pueblo a ser hiba pa altar di sacrificio y pasa pueblo un “crisisheffing” of B-AVP/POR heffing. Pues otro cheap-shot cu no ta convence ningun hende.

Por ta mi no ta compronde pero con e directora por argumenta cu e gastonan lo baha dor di lease 22 truck cu lo bay costa pueblo casi 600 mil pa cada truck.

En todo caso awor mi ta compronde hopi cos…..! Mas claro no canta un gallo.

E huurmento y e leasemento di e 22 trucknan ta simplemente un derochamento di placa y muestra di con politica di patronahe ta ser ehecuta den optima forma. Ban wak si miembronan di Parlamento tin e curashi pa para e minister Scorpion/Octopus. Pregunta ta si lo logra para e exigencianan di e minister aki, mescos cu el a prohibi pa hiba su “HENDENAN” Ministerio Publico den e caso di Enseñansa pa Empleo?? ARUBA;QUO VADIS??

Booshi Wever

Lider partido UPP

2 juni 2018

