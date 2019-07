Booshi Wever (UPP) :”Otmar Oduber su politica ta di mata e mensahero pa e mensahe no yega na e pueblo””

E politica di Otmar Oduber ta di mata e mensahero pa e mensahe no yega na e pueblo. Siman pasa diaranson, Booshi Wever tabata na LAR, despues di cu Otmar Oduber a nenga di duna e documentonan pa loke ta concerni e incinerator chikito. Pero ta su mesun arogancia ta pone cu e lo no

E ta un derecho constitucional y fundamental di cada ciudadano conforme articulo V19 y tambe di e ley di LOB den cuadro di transparencia di gobernacion y asina ey promove bon gobernacion. Un di e formanan ta pa entrega un peticion pa haya copia. Y segun ley, e minister en cuestion mester tene cuenta segun e deseo di esun cu ta haci peticion.

Den e caso aki, Otmar Oduber a haci pa djis laga wak e documento pero no kier a duna copia y tampoco permiti pa saca potret. Ariba esaki, UPP a haci un bezwaar y Otmar Oduber a haci esaki pa LAR, cu lo tin cu duna un conseho na e minister, kico mester haci den e caso aki.

Di boca pafo e minister aki ta grita cu e proyectonan di dje ta transparente, cu e ta un persona cu no tin nada di sconde. Pero asina mes el a purba tur forma pa tarda e proceso aki door di p.e. di warda e ultimo momento, un dia prome pa duna ‘inzage’ pa despues tuma caminda di LAR. Y asina mes, den e ultimo siman, despues cu LAR a yama e caso casi un luna prome, asina e ta manda su muchanan manda di DOW pa pidi uitstel. Y diabierna e abogado di sector priva tambe ta pidi esaki. Logicamente cu UPP ta nenga ambos. Y no tabata un sorpresa pa UPP pa na momento diabierna cu e caso a termina, minister Oduber a haya ta bon pa reacciona contra di Sr. Wever, riba nivel personal, bisando tambe cu e ta keda na dje kico sea e conseho di LAR pa bolbe nenga di duna e documentonan aki. Y cu si kier bay corte, pa haci’e numa. Esey ta un señal di ignorancia. Y deliberadamente, Otmar Oduber ta tranca e proceso aki. ‘Por algo sera’, segun Sr. Booshi Wever.

Den todo caso, den su afan pa cumpli cu esunnan cu ta cerca di dje, e no ta ‘give a damn’, di tuma hende grandi haci, manera ta e caso di esunnan cu ta atende cu LAR. Contal cu e logra su meta, esta di desvia atencion y tranca e proceso pa haya transparencia y privilegia su sponsor.

Ta mas cu obvio cu Otmar ta haci tur loke ta na su alcance pa UPP no haya copia y asina desenmascara Oduber. E modus operandi di OTmar ta di alarga e proceso pa haya documentacion pa di e forma ey, no por caba di mustra cu e proyecto di incinerator chikito tin corupcion aden y privilegiamento di amigo y sponsor. Na momento cu por mustra e esaki, por hustifica e duda cu tin pa yega na un incinerator grandi, cu ta casi mei biyon florin.

Otmar Oduber tin hopi cos di sconde, p’esey e ta alarga e proceso. Y na momento cu e recuri na atakenan personal ta muestra cu e no tin pia pa para ariba. Y aki ta referi na su mesun pensamento cu el a trece den un programa di TV, unda e ta play mas santo cu tur hende. El a acusa su ex partnernan di e partido berde di tur sorto di cos. No a dura un siman cu el a expresa esaki cu el a duna muestra di politico di ‘mente pollo’ bahando na nivel.

Si Otmar kier recuri na atakenan personal, e por dal bay. Pero Otmar su intencion ta di mata e mensahe. Otmar su pensamento ta cu aunke cu LAR dicidi cu UPP tin derecho di haya documento, e lo no acepta esaki.

Ta door di e pensamentonan arogante asina cu Hulanda falta poco pa interveni na Aruba, pasobra cu Hulanda no tin confiansa mas den gobierno di Aruba. Tabata palabranan di Sr. Booshi Wever, lider di UPP.

