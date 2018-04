Booshi Wever (UPP): Maneho di stranheria y falta di actuacion, ta menasa nos identidad

Pa varios dia caba mi a bin ta sigui e desaroyonan rond di permisiologia aki na Aruba y mi ta sinti e deber di por adverti pa situacionnan cu sigur lo no ta na fabor di nos pueblo y e identidad

Arubano. Riba medionan social mi a pone caba den e ultimo simannan cu mi ta masha preocupa cu e forma con permisonan ta wordo atendi aki na Aruba. Durante e ultimo campaña, apesar cu bou un gran parti di e pueblo tabata e deseo pa bini cu un control mas stringente riba nos fronteranan y un maneho di admision mas estricto, nos por constata cu keto bay mucho no a cambia. Si e prome dianan di e gobernacion actual, nos no por culpa e minister di stranheria pa un situacion cu el a hereda, awe na mas cu 100 dia di gobernacion, nos por constata cu keto

bay fiesta ta sigui.

Si bou di maneho di ex-minister Sevinger mi tabata tin hopi critica riba e forma con tabata atende cu e asunto aki y tambe con ex-minister Paul Croes tabata firma e “ontheffingen”, te cu el a hinca su mes den problema, nos por mira con awor minister Bikker ta bay na honra permisonan firma cu durante di campaña, riba dia di eleccion y tambe despues, manera nada no a pasa. Pakico no a para nan? Dicon?

Es mas, si durante 8 aña largo minister Sevinger a hiba un maneho cu ta enpugna cu e ley di LTU, sin a percura pa cambia esaki, awor nos por mira cu minister Bikker ta cla pa bay Parlamento pa asina cambia e ley di LTU y na unda cu ta duna e minister mas poder pa cambia su maneho na su antoho segun e circumstancianan cu presenta. Cu e cambionan na caminda, e sistema di Swiss Model, lo wordo remplaza y na unda cu minister ta pone bon cla cu e sistema lo wordo suavisa y cu no tin mester di warda hopi pa haya un permiso.

Ya caba Aruba den e ultimo añanan a bira sobrepobla y poco poco e caracter y identidad Arubano ta bayendo perdi. Nos por djis cana den cierto areanan den Playa y nos lo ripara cu parce nos no ta na Aruba mas. Di un banda tin un maneho di admision hopi suave, reunificacion

familiar cu ta bay sin ningun maneho, poniendo e.o. un peso mas grandi riba nos AZV, nos infrastructura, vivienda, scolnan y nos espacio. Mi a bisa caba cu e minister nobo encarga lo bai hacie mas facil ainda di loke cu e ta caba. Lo bay elimina e asina yama Modelo Suiso, lo hacie mas facil pa haya paspoort, mientras cu hulandes europeo y mericanonan lo wordo previlegia, etc etc. unda cu lo bira mas facil pa nan establece nan mes na Aruba y asina poco poco bay ocupa e cuponan di trabou cu lo por ta pa nos yiunan di tera. E chens pa repratriacion di nos mesun hendenan lo bira mas dificil. E maneho aki ta bay contra e maneho di Distrito 297 cu Prome Minister Wever Croes a bin cune recientemente.

Pa corona obra, ata matrimonionan ficticio ta sigui tuma luga pero via Bonaire. (mira e link: https://m.youtu.be/RWQMxDZlzlQ) Te hasta propaganda esaki ta wordo haci dor di un jufrouw Latino cu ta purba na splica kico pa haci pa por casa y keda biba na Aruba, invitando stranheronan di tur parti pa haci esaki. Kico a ser haci contra e fenomeno aki? Ta cuanto tin cu a bai asina? Ministernan ta na altura, ya cu el a menciona esaki den un rueda di prensa. Pero kico a haci? A duna instruccion pa haci un “huwelijkstoets achteraf”, ora cu ta trata di casamento na Bonaire, mescos cu ta haci ora ta trata di otro paisnan Latino? Of ta lag’e tuma luga? A duna instruccion caba cu esunnan cu a casa na Bonaire no automaticamente haya permiso of ta sigui cu e “soepel-beleid” di Benny Sevinger?

Mi contactonan familiar cu mi tin na Bonaire a notifica mi cu ta nos mes hendenan ta conseha nan pa haci esaki. Y ainda kier sigui “versoepel” mas henter e asunto di permisiologia?? Nos ta sigui importa pobresa? No ta nos economia so ta culpabel di pobresa cu nos mes tin aki, sino e maneho di e ultimo 8 aña y cu awor ta continua, ta co-culpabel. Dicon no ta bin cu e exigencia di entrada manera ta e caso den e otro partnernan den Reino? Na Bonaire si bo kier haci uso di e re-union di famia bo mester tin un entrada di $ 1.680,=, na Corsow esaki ta fls.3000,= y na Hulanda esaki ta 1550,= euro. Y aki un hende cu ta cobra onderstand por trece su casa Aruba cu tur e consecuencia cu esaki por trece pa nos.

Pa mi ta hopi cla, e fiesta ta sigui y poco poco nos propio yiunan di tera lo bira minoria aki na Aruba.

Aruba, quo vadis???

