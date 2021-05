Booshi Wever: “Un profesional medico cu ta alaba mal maneho di salubridad ta mal señal pa política”

“Den un articulo anterior mi a mustra caba riba e parti na unda cu ta tristo pa mira un medico profesional cu a caba di subi lista di AVP ta practica “memoria selectivo” ora a trata su nombramento como specialista. Ta un lastima scucha cu dr. Selene Kock ta alaba e ministernan anterior di e partido berde cu no a contribui na mehoracion di cuido medico, pero a boicotia un desaroyo positivo pa salud na Aruba, particularmente di San Nicolas.

Como un persona cu a sigui un estudio basta avansa, e lo mester por sa cu prome cu bo papia bo mester busca tur informacion pa bo ta miho prepara. E ta bisto cu dr. Kock no a busca pa sa cu ImSan NO tabata solamente un Centro di Cardiologia. ImSan tabata un Thematisch Ziekenhuis. Un hospital pa trata TUR enfermedad a consecuencia di e problema mas grandi cu tin aki na Aruba, cu ta malesanan cronico! Dr. Kock mester compronde cu a dicidi pa atende cu e problematica di malesanan cronico a base di un “gezondheidsonderzoek ” cu minister Posner a laga traha e tempo ey. Asina e idea entre otro pa un Diabetis-Centrum a nace tambe. Un centro dedica na tratamento y principalmente prevencion. Por ta dr. Kock lo por ta di acuerdo cu mi cu e falta di un compromiso di parti di su partido pa promove prevencion, a contribui cu awor e cantidad di persona cu ta sufri di diabetes a aumenta cu 10% den 5 aña. Por ta cu dr. Kock mescos cu mi lo a sinti su mes defrauda cu pashentnan cu a haya complicacion entre otro di wowo y curason lo por a haya for di e tempo aya caba un miho cuido cu lamentablemente a wordo nenga pa motibo di capricho politico di su partido berde.

Ta di lamenta cu net e dos ministernan di AVP cu e ta elogia pa cu ImSan, ta hustamente e dos ministernan cu a boicotia e plan original di ImSan. Un boycott cu a costa Aruba hopi placa, pasobra material cu ya caba tabata disponibel na ImSan a disparce of a wordo bendi pa prijs di baca flaco. Unda e 3 cat-labs ta? Unda e 5 ICU-nan a bay? E 6 MCU-nan a disparce tambe. Lamentabel tambe ta e personanan cu a fayece pa motibo di problema di curason, pasobra no tabata tin e tratamento cu lo por a scapa nan bida cu ImSan tabata ofrece. E profesional medico tampoco no ta na altura cu e gobernante di e tempo ey, cu no ta di e partido berde, a yega na un acuerdo cu e mandatario di Corsou, pa haci un intercambio di tratamento medico. Aruba lo a enfoca riba problema cardio-vascular y Corsou riba tratamento di cancer. Asina aki lo por a contene e gastonan medico pa patentnan.

Pa colmo dr. Kock ta duna di conoce cu un tratamento cardio-vascular ta hopi costoso y no realisabel pa Aruba. Su persona ta lubida di menciona cu gran parti di esnan cu tabata wordo manda den exterior ta pa motibo di problema cardio-vascular, loke a conduci cu na final di cuenta a dicidi pa toch haci intervencion cardio-vascular aki na Aruba mes. Si antes e lo tabata caro, imagina bo awor. Lo ta bon tambe pa dr. Selene Kock bisa pueblo, e costo di e tratamento di radioterapia. Asina leu cu nos sa e ta sumamente costoso, pero e ta duna nos hendenan cu ta pasa door di un momento dificil e oportunidad di ta cerca di nan sernan keri. Y juist esey ta “priceless”.

No ta mi intencion pa husga e forma con dr. Selene Kock ta eherce su funcion, pero loke si ta resalta ta su ignorancia completo di acontecimentonan cu a tuma luga riba tereno medico prome y despues cu su persona a regresa Aruba y di politica en general. Ta obvio cu dr. Kock tin un memoria selectivo. E ta accentua e fayonan riba maneho di salubridad, pero ta lubida di menciona cu pueblo a bira victima di mal maneho berde y geel desde fin di 2009, cu a resulta cu awor nos tin un supervision Hulandes. Dr. Kock ta lubida di menciona cu e gasto di salubridad, si gobierno no interveni awor aki manera palabra cu Hulanda y Landspakket firma, lo bay subi substancialmente cu 200 miyon florin den dies aña loke ta haci nos salubridad un di esnan mas caro di mundo cu alrededor di 18% di GDP (mientras e norma mester ta rond di 10%).

Ta cada un su derecho pa scoge di drenta arena politico, pero por fabor prepara bo mes miho pa evita di papia barbaridad, pero mas importante pa evita di ta mal informa nos pueblo y ultraha e berdad. E comienso den politica di dr Selene Kock no ta duna ningun indicacion di cu esaki lo bay sosode.”

Comments

comments