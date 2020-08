Booshi Wever: Un maneho caotico di e pandemia a induci na plamamento exagera

Prome cu a habri nos frontera pa turismo, e Minister encarga cu Salubridad a garantisa nos pueblo cu e “crisisteam” ta bon prepara y a hasta diseña diferente scenario pa atende cu casonan positivo, dependiendo di e gravedad di e plamamento. Nos ta un luna mas leu despues di e dos ola, despues cu Aruba a habri su fronteranan, y loke por a constata ta un contagio masal cu admision halto na hospital y den cuido intensivo.

Tur hende tabata na altura cu habrimento di nos frontera lo nifica casonan positivo atrobe, pero a confia e maneho di gobierno y a keda mantene e mesun comportacion. E “normal nobo” tabata encera pa keda ken mantene distancia y instrucionnan di hygiena. E uso di “mondkapje” ainda tabata wordo desconseha y aglomeracion den sitionan nocturno y lugarnan cu poco ventilacion, no a haya ningun tipo di atencion.

E resultado ta conoci. Un plamamento masal cu parce no a premira, pasobra tur plan di contingencia, tur scenario prepara di antemano a faya por completo. A core permiti laboratorio priva pa haci test loke a resulta den un fiasco total y ningun musca a bula. Loke si a haya necesario ta pa hiba un maneho selectivo. Ta señala di un banda como posibel culpabel doño di cierto establecimento y e comportacion irresponsabel di nos hobenan. Di otro banda no ta atende cu empresanan grandi cu tin un of mas empleado infecta, cu a bira fuente di e brote massivo. Pakico e un si y otro no? Nos tin comprende cu na un supermercado grandi tambe tin personanan contagia. Dicon aki no a cera tampoco? Mester warda pa e plamamento bira espantoso pa core cera y desinfecta e supermercado grandi aki?

Mientras tanto ta sigui, durante conferencia di prensa, “patronize” esta di papia bunita y tog tira culpa riba local y no riba falta di un maneho conciso y caotico.

E cherry riba e bolo ta con informacion medico di personanan contagia a sali den publicidad. Ta obvio cu un investigacion profundo mester tuma lugar, pero mester inclui tambe e maneho mes y e fiasco di e testmento door di e laboratorio priva di locual parce cu tin lasonan estrecho entre e Minister di Salubridad cu un familiar di e doño di e laboratorio, esaki segun dos articulo den corant local.Tambe lo mester investiga cuanto di e supuesto casonan cu a recupera ta mas bien e supuesto casonan positivo di e laboratorio priva cu a wordo coregi despues di mester e ripiti e test, loke obviamente tin su gasto tambe. Y ken ta paga pa esaki?

Remarcabel ta e defensa fofo di e Minister di Salubridad. E Minister a haci mencion riba Facebook cu e motibo pa publica e nombernan tin un intencion politico pa desacredita su persona y gobierno. E culpabel mester wordo busca den e opositornan politico. Si e Minister ya sa kende ta e culpabel, pakico anto un investigacion ta necesario? Atrobe ta haci uso di un modus operandi conoci esta “aanval is de beste verdediging”?. Ataca pa desvia atencion y particularmente di un maneho caotico cu probablemente lo ta motibo pa nos cay atrobe den un ola di medidanan cu por a wordo evita?

E minister ta puntra cooperacion, pero no ta haci uso di expertonan local. Nan a indica cu obviamente e ciudadano ta comporta nan mes asina pa motibo cu ya caba no tin confianza den esnan cu ta purba di maneha e crisis aki. Nos tin epidemiologonan, yiu di tera cu experencia necesario, pa yuda e maneho di e pandemia. No ta tempo pa hasi uso tambe di nos epidiomologonan pa analisa henter e situacion y scapa loke por ser scapa ainda?

E Minister a faya y e mester tuma honor na su mes y retira. E trabou a resulta di ta mucho mas grandi y responsabel p’e.

Comments

comments