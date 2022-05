Na Aruba a crea un polemica nobo, esta di kier mishi cu libertad di expresion. E ultimo simannan hopi a wordo skirbi of juist NO (miedo??) tocante e derecho fundamental di LIBERTAD DI EXPRESION! Y mi a constata un populismo sin limite, haciendo e polarisacion mas bisto cu nunca.

Un periodista cu a durf di cuestiona e forma con a y ta tratando 3 periodista, a wordo lastra cu Dios ta pidi perdon. Esaki djis pa un carta cu ela manda Gobernador na defensa di e Derecho Fundamental aki. Desde ki dia “opina” ta un delito? Sin papia di e persecusion di ambtenaren cu ta na cas pa e simpel motibo cu tin un otro opinion. Cuanto ambtenaar tin asina na cas? Sigur un tendencia hopi peligroso.

Dia cu nos acepta cu trapamento di nos derecho di expresion ta algo normal, nos ta caba cu nos democracia! Y esaki nos mester rechasa categoricamente.

Como politico mi tambe a pasa den e “willekeur” di algun periodista. Mi articulo- of grabacion NO ta wordo publica of pasa, pero si e periodistanan ta opina riba mi articulonan of ta duna e contrincante e oportunidad pa reacciona riba mi ponencianan SIN cu a dunami e derecho di replica. Esaki keto bay ta pasando!! Nunca sinembargo a pasa den mi mente pa limita e periodistanan aki of exigi pa wordo “huzga” despues door di un instancia y sigur no door di un instancia nombra pa gobierno. E propio gremio di periodista por bin cu un iniciativa pa controla contenido di cierto articulonan publica of e forma cu un periodista ta expresa su mes den medionan di comunicacion. Na Hulanda esaki ta wordo yama : “zelfcensuur”! Den exterior tin tipo di instancianan asina, pero HAMAS Y NUNCA pa pidi permiso PROME cu publica un opinion. E instancia mester eherce su funcion TOTALMENTE independiente di gobierno. Nos no mester lubida cu gobierno tin e poder di NO ta 100% transparente. Mi persona tin diferente ehempel di esaki. Dicon mi no a haya e documentonan interno riba e scondemento di e berdad di e “eerste adviseur” di Otmar Oduber? Awe te hasta e ta consehero principal di e prome ministro. Cuanto cos e no ta sconde den e funcion ey?

Recientemente a keda publica un estudio cu a ser traha pa expertonan (NIS-rapport) y eyden a wordo conclui cu e gobierno NO ta transparente y tin hopi corupcion ta tumando lugar y NADA ta wordo hai concretamente. P’esey ta esencial pa nos pueblo para firme pa e derechonan ancra den nos constitucion. Kico lo ta e otro paso despues di e Mediaraad?

Nos tur tin e obligacion pa keda vigila, pero e periodista tin e tarea specifico pa investiga y trata na busca e BERDAD! Prensa liber ta un fundamento pa un democracia bibo y ta tarea di prensa pa controla e poder. Pa prensa por haci esey e mester por traha INDEPENDIENTE di e poder aki. NUNCA nos mester acepta cu gobierno kier trata na silencia prensa, pasobra de facto esaki nifica tambe cu ta kita e derecho di nos pueblo di wordo informa debidamente. Un prensa liber mester sa e limitenan cu e por haci cierto expresionnan y si en caso e periodista bay demasiado leu, e mester carga e consecuencia di esaki. No ta e gobierno of cualkier otro instancia por huzga esey sino un HUEZ!

Den e rapport di NIS aki ta wordo accentua e hecho cu di e pilarnan importante pa nos sistema di integridad ta un media fuerte y liber, cu ta contribui na control di nos gobernacion. Y hustamente e dos ministernan presente na e presentacion di rapport aki ta haci cu nan nanishi ta sangra riba e topico aki di libertad di prensa.

3 di mei nos ta celebra Dia Mundial di Libertad di Prensa y probablemente lo bay tin hopi palabranan bunita cu lo wordo expresa y lo dal un brindis. Pero esey lo no deshaci di e polarisacion y e populismo cu ta e peliger mas grandi pa nos democracia.

Dia 3 di mei mester ta un dia di reflexion. Na mi parecer no tin ningun motibo di celebracion si tuma nota di e acontisimentonan di e ultimo simannan. E dia aki a wordo crea na 1993 pa UNESCO hustamente, pa di un banda recorda gobiernonan cu nan tin di respeta nan compromiso pa un prensa liber y di otro banda un dia di reflexion bou periodistanan riba libertad di prensa y e etica profesional den e esaki.

Na Aruba nos por mira tendencianan autoritario cu ta existi den paisnan rigi pa gobiernonan autoritario. Ministernan ta nenga di contesta preguntanan di cierto medionan di comunicacion, coordinadornan di gobierno den ora di trabou ta caba cu periodistanan cu ta “durf” mustra riba e atropeo contra nos libertad di expresion cq libertad di prensa. Di otro banda gobierno ta usa fondonan publico pa diariamente saca su “propio” corant cu “NAN” berdad. Esaki ta un populismo den optima forma. E corant populista aki ta laga mi corda riba e situacion actual na Rusia cu ta DESINFORMA e pueblo rusiano riba e guera na Ukraina. Manera sr. Peter d’Hamercourt a bisa: “E ciudadano ta riba un dieet severo di DESINFORMACION”!

Miembro di Partido UPP

Booshi Wever

Comments

comments