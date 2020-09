Booshi Wever: Titulo di e ultimo capitulo di e tragi-comedia: “overmacht” !

Contestanan di Sr. Knops na 2de Kamer a bira publico y un biaha mas mester constata con pa hopi luna nos PM a tuma nos tur, incluso UPP, haci. Ta yora cu e ta hibando NEGOSACIONNAN hopi pisa cu Knops! Wel nos a busca e palabra “onderhandeling” den e documento di 30 pagina aki. NADA, NIETS, NOTHING!!

Ta bisto cu tin boca yen di e palabra amor patrio y cu lo bringa pa nos autonomia, pero e realidad ta otro. Ta e rumbo di entreguismo for di un principio caba a encamina. Pa colmo Parlamento ta duna su permiso pa un gobierno bai NEGOSHA nos derecho inalienabel di autodeterminacion! Esaki ta e “afgang” mas grandi pa representacion di un pueblo y nos tabata adverti. Pero tur esaki ta parti di e “script” pa e tragi-comedia aki.

Desde 2014 ora cu e situacion di Mal Gobernacion combina cu corupcion a bira mas obvio y Hulanda a bisa ta basta, UPP a mustra cu ta ora pa stop cu polarisa y dividi e pueblo. Nos a sugeri pa organisa un Cumbre Nacional cu participacion di TUR gremio na Aruba pa Aruba fiha un posicion concreto pa enfrenta e tendencia Neo-Colonial Hulandes. Lamentabelmente nos no a haya oido. E gremionan a prefera di keda keto y acepta pa nos Isla sigui inverti den decadencia cu polarisacion y division. Mas tristo ta ora cu a ripara cu tur e gremionan a “doe mee” cu e decadencia aki. Awor nos ta ripara cu mes gremionan cu a PARA WAK” tur esaki, awe kier bin tira culpa riba gobierno, haciendo comosifuera cu nan no tin ningun culpa. Un decadencia cu te ainda ta tumando lugar, manera UPP a bin ta alerta.

UPP a keda mustra riba esaki y nos a manda varios carta na TUR e gremionan aki, pero nan actitud tabata un di “WE DON’T GIVE A DAMN”!

Prueba di e decadencia aki ta cu recientemente cueste lo que cueste e principio di OMERTA mester keda na vigor pa evita cu “puitonan y spiritonan” wordo saca for di cashi. Nos ta referi aki na e acto sumamente hipocrita di e Minister di Husticia cu diripente ta “pordona” su colega di partido. Pueblo henter sa cu aki ta trata na sconde e berdad. Y aki un biaha mas gremionan ta kedando keto obviamente pa propio interes. P’esey ta di lamenta cu si for di 2014 a cuminsa duna oido na e suplica di UPP y a duna contenido real na introduccion y implementacion di e reglanan estricto di Bon Gobernacion, anto awe nos lo no ta den e situacion bergonsoso aki.

UPP tabata adverti for di un comienso e tendencia di e gobierno POREDmep y nos Parlamento a scohe pa NO para firme pa nos Status Aparte. For di prome cu e pandemia ya caba Hulanda tabata menasa pa interveni cu un “aanwijzing” pa motibo di mal gobernacion. Aki atrobe nos por a ripara, mescos cu Mike Eman, nos Premier actual tambe a prefera di haci uso di “windowdressing” enbes di implementa reformanan real.

E pandemia a caba di divulga e mal gobernacion loke a culmina cu nos PM mester a bay di acuerdo cu e exigencianan hulandes. Aki e tragi-comedia a sigui y pa gana tempo a diseña un script pa haya sosten di nos pueblo y tapa asina su berguensa di entreguismo. Como excusa lo bay usa “overmacht” como punto di salida. Ta gaña hunga duro pa despues bira moli moli. Aki ela haya su harlekinnan den Parlamento pa hunga e rol di e tiger di papel.Ora cu e “ROSEA” cuminsa agota, anto lo sclama cu lo mester benta e serbete pa falta di “rosea”. Hulanda lo drenta como e gran salbador y e pueblo por lo pronto por hala rosea, lamentabelmente un rosea aki a bin dor di un TRAICION.

Cu e traicion aki a wordo demonstra cu un biaha mas materialismo a vence idealismo. Y e cartanan recientemente manda pa un paar di gremionan comercial ta hopi cla cu nan no ta para pa idealismo, mescos cu nan a participa den situacion di e mannan los di e politiconan pa motibo cu nan tabata tin probecho, awe atrobe nan a scohe pa nan propio interes.

Goberna drechi ta un IDEALISMO y ta pa e idealismo ey UPP ta para pe, pa nos caba cu e materialismo cu a para bira algo normal.

E traicion di e 12-8 di 1950 ta keda chikito banda e MEGA TRAICION aki. E mas tristo ta cu eta pa motibo di falta di cumplimento di tanto Mike Eman y Eveline Croes!! Ambos desendiente di personanan clave di nos Status Aparte.

Ta pesey a bira tempo pa cambia e actitud di “PARA WAK” pa uno di “ACCION PA LIBERA ARUBA”!

