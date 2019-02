Booshi Wever: Ta ken lo beneficia cu mas hotel na Aruba??

Gobierno di Aruba tin dos cara (esaki no ta nada nobo toch). Di un banda ta laga haci un investigacion pa analisa Capacidad di Carga y di otro banda ta sigui compromete Aruba cu mas proyecto hotelero! Gobierno mester papia idioma cla riba e aspecto di Capacidad di Carga!

E informacion cu a sali publica dor di Noticia Cla, unda cu ta confirma un proyecto di 900 camber na Sero Colorado den cercania di Baby Beach sigur a causa consternacion, conmocion y decepcion grandi. UPP ta kere cu gobierno mester bin afo y splica si e informacion aki ta corecto of no.

Den pasado nos por a tende hopi a papia cu Aruba ta “vol” y cu nos capacidad di carga a yega na su limite. Durante campaña esunnan cu ta na mando a priminti cu lo bin un estudio riba capacidad di carga, pero awe nos por mira cu mientras e estudio no ta wordo presenta, proyectonan hotelero ta sigui wordo presenta, sea directo dor di gobierno of por medio di noticia. 1 di april ta hopi leu, sino nos por a kere cu ta trata di un “ big joke”.

Pa varios decada tabata tin e discusion con hopi mas nos lo tin cu laga e sector hotelero crece aki na Aruba. Desde añanan 2000 e pensamento a cuminsa wordo crea cu un expansion rapido y grandi di cantidad di camber di hotel sigur lo tin su efectonan hopi negativo riba tur tereno.

Desde e tempo ey caba tabata vocifera e idea cu control riba e expansion di camber lo salvaguardia nos medio ambiente, mientras cu nos cultura, nos identidad tambe lo wordo protegi. E tempo aki no a papia mucho riba e costonan pa caha di gobierno. Tabata un escogencia entre bin cu hotelnan grandi di multinacionalnan of cu sistema di boutique hotel chikito, dirigi pa hende local mes. Di e manera aki tambe lo tin beneficionan economico directo pa nos pais, compara cu placa cu ta bay afo ora ta trata di hotelnan grandi y di companianan multinacional. Placa di ganashi cu ta bay afo, pero tambe di parti di salarionan di trahadonan den hotel, cu lo bay afo pa cria famianan.

Tanto na 2004 y na 2009, a traves di un estudio di Sam Cole y Victoria Razak, ta wordo adverti contra mas expansion di e cantidad di camber e tempo ey caba, pasobra esaki no solamente ta pone un presion riba e capacidad di carga di Aruba, pero tambe lo afecta e.o. nos cultura y nos identidad, algo cu 10 aña despues nos tur por ripara y sinti y keha riba dje. Nan a sugeri un crecemento di entre 50 pa 150 camber pa aña te na 2045, pero den forma di boutique hotel. Loke nos a wak den e ultimo añanan ta hustamente lo contrario.

Nos mester ta consciente cu dia bieu nos a yega na nos limite di crecemento den e industria aki, y cu esaki lo bay afecta negativamente e producto turistico di Aruba y e calidad di bida di nos pueblo.

Pero te ki dia nos ta bay comprende cu nos capacidad di carga a pasa y esaki riba tur nivel? Nos parce di no kier reconoce cu Aruba ta yen. Na momento cu a anuncia St. Regis Hotel, banda di Riu na Palm Beach, UPP ya a mustra riba tur e efectonan negativo cu tin cu binimento di un hotel. Awor pa loke ta trata e hotel aki nos ta comprende cu St. Regis Hotel a busca un compania ASDF pa realisa un rapport riba e impacto di e construccion di e hotel aki di 222 camber riba nos naturaleza (un asina yama MER: Milieu Effect Raportage). E mesun modus operandi aki parce cu e compania Three Rivers Real Estate NV/Centerpoint Real Estate a sigui caba pa e proyecto di Baby Beach Resorts unda, cu segun Noticia Cla lo tin un asina yama Environmental Impact Assesment Study (EIA). Cu de facto ta mescos cu un MER.

UPP ta pidi Parlamento(cu ta pretende di ta otro) pa lanta ariba y exigi pa bin cu un investigacion mas amplio riba e impacto di construccion di e dos hotelnan. Mescos cu Parlamento a haci den e caso di molinanan na Urirama. No solamente loke ta pa e medio ambiente, sino tambe un estudio riba e impacto social, espacial, infrastructural y midi financieramente kico esaki lo nifica pa nos finanza publico cu ya caba ta den un situacion pesimo. Pueblo di Aruba no por acepta cu sin mas como pagado di belasting ta bolbe bay carga pa tur efectonan cu e construccion di e dos hotelnan aki lo trece cu n’e. Aki nos ta papia di 222 camber pa St. Regis y 900 camber pa Baby Beach Resorts, yegando un total di 1100 camber cu lo nifica un total di por lo menos 4400 trahado cu mester wordo importa. Hopi di nan lo no contribui tampoco na caha di gobierno cu belasting mirando cu segun e Reforma Fiscal mayoria di nan lo no ta cay den bracket pa paga belasting. Y aki no a papia ainda di e “gezinshereniging” cu por tuma luga despues di 3 aña caba segun e maneho nobo implementa pa minister di Husticia y apoya dor di Parlamento. Aki nos por yega na por lo menos 18.000 + hende cu lo bin acerca. Pero parce cu ningun hende ta interesa mes den nos capacidad di carga.

UPP ta urgi pa bin un investigacion riba tur e aspectonan di impacto cu e hotelnan aki lo tin riba nos pais. Un investigacion haci dor di instancia neutral, y no dor di un compania cu a wordo busca dor di e desaroyadonan mes. Pa colmo e compania cu ta ehecutando e estudio di MER pa St. Regis, tin su lasonan cu partido di coalicion actual y e pregunta ta si nos por confia e resultado aki???

Aki un biaha mas ta parce cu populismo ta mas importante cu e bienestar di nos pueblo y ta pensa riba e siguiente eleccion enbes di pensa riba e siguiente generacion.

