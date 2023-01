Booshi Wever durante un entrevista dilanti dump na Parkietenbos a duna su opinion cu Gobierno y e Minister encarga ta creando un impresion y manipulando e pensamento di pueblo cu e sacramento di dump ta e solucion. Booshi Wever a menciona cu den varios articulo cu esaki no ta e solucion, debi cu tin varios potret cu tin ta mustra cu e sushedad cu tabata bin aki na dump awor ta bay 500 meter mas pariba, y awor tin un holor desagradabel toxico ta asotando e pueblo di parkietebos, no solamente ora viento bira pero constantemente.

Esaki ta un populista un decision adhock di parti Gobierno y consecuencianan grandi pa pueblo y regalando un partimonio di pueblo cu ta serlimar, poco poco serlimar ta bay desangra y ta bay disparece. E parti mas esencial cu ta para den ley y e decision pa pasa e verwerking pa otro compania y cu serlimar no ta hacie mas ta contra ley y ta un ley di 2005, y ta pasa esaki over kibrando e ley y ta algo cu no ta integro, y aki por mira con un politico cu ta bay contra ley y contra reglamento di leynan di contabilidad y pasa esaki den man di un particular y sin pasa esaki den un destaho publico.