Booshi Wever ta bruha tera den un proyecto den beneficio di nos pueblo

Atrobe un Booshi Wever frustra cu su mes ta bruha tera y purba mancha un bunita proyecto den beneficio di nos pueblo

Recientemente a anuncia un proyecto sumamente positivo pa Pais Aruba. Ta trata di un incinerador pa desperdicio medicinal, bestia morto y ‘sludge’. E desperdicionan aki actualmente ta wordo procesa na un manera antihigienico cu ta contamina nos aire y cu ta bay contra normanan di salud.

Mentiranan di Sr. Wever

A tuma nota cu Sr. Booshi Wever a haci declaracionnan tocante e tecnologia nobo aki cu Gobierno di Aruba kier implementa dentro 5 luna y a cuestiona e proyecto. Gobierno ta canando un proceso habri pa loke ta e maneho di desperdicio a largo plaso.

Actualmente tin 3 openbare aanbesteding tumando luga cu participacion di un cantidad di compania local y internacional. E inversionnan aki ta cuantioso y p’esey ta haci’e den forma cauteloso. lamentablemente tempo di Sr. Wever e procesonan no a wordo haci cu cautela pa cual pueblo a paga mas di 35 miyon florin pa un proyecto di Boldin & Lawson cu nunca a traha den forma adecua. Al contrario, el a resulta di ta un perdida di placa di comunidad di Aruba.

Realidad di e proyecto

E proceso actual a bay a traves di un destaho unda cu 8 compania a wordo acerca door di DOW, pa cual finalmente 3 compania a reacciona. Dos di e companianan a presenta un oferta cualnan a wordo analisa conforme e rekisitonan cu tin. A base di e cumplimento cu e rekisitonan aki a tuma un decision di cua compania ta haya e proyecto. Ambos compania tabata local (Arubiano) y den e caso aki a bay cu esun cu mas a cumpli cu e meta cu tabatin pa atende cu e problematica di e procesamento di e deperdicio y cu e parti di medio ambiente cu tabata hopi importante. Considerando cu e procesonan tabata tuma luga den aire liber contaminando nos aire y cu tur e consecuencianan cu esaki tin cu ne.

E fondonan uza ta fondonan cu lo a vence fin di december 2018, y ta fondonan cu a resta for di Fondo Desaroyo Aruba (FDA) cu a aloca e fondonan aki pa busca un incinerador cu por atende specialmente cu e parti di desperdicio medicinal y bestia morto. A amplia e fondo un poco mas pa por atende cu e parti di sludge cu ta un gasto grandi di DOW actualmente. E gasto anual di DOW pa deshaci di esaki ta mas o menos 1.8 miyon florin. Cu e sistema nobo aki ta bay spaar mas di 1 miyon florin pa aña riba e presupuesto di DOW. Considerando e tempo financieramente dificil cu nos ta aden, sigur por haci uzo di e fondonan aki na un forma hopi mas responsabel. E desperdicionan menciona actualmente no ta wordo maneha segun normanan adecua y hopi bes ta kima esakinan den aire liber contaminando e medio ambiente,

Conclusion

Finalmente Minister Oduber a declara di ta lamenta cu un proyecto asina bunita y cu ta wordo haci na un forma asina transparente, caminda cu departamentonan ta cumpli cu nan deber, ta scapa placa di Gobierno y ta bin cu procesonan mas mihor pa medio ambiente. Ta haya personanan manera sr. Wever cu no conoce otro manera di hiba politica ta ataca y insulta personanan profesional local, manera esnan envolvi den e proceso aki. Y e hecho cu ta netamente un persona cu un record menos bon ta cuestiona otro hende su integridad y e un proyecto cu ta na bienestar di Pais Aruba.

