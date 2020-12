Booshi Wever: Prome Minister ta purba na un manera no-integro hustifica e nombracionnan na DVG

minister, ta bisa cu esaki no tin nada di haber cu INTEGRIDAD? Dicon no laga e hefe recien nombra di Oficina di Integridad wak esaki y laga e duna un oordeel? Of esaki ta un indicacion di kico e Premier ta spera pa e hefe aki bay bisa?

Pa tur hende ta conoci cu un di e preocupacionnan mas grandi di CAft y gobierno di Reino ta e gasto di personal, pues pa e Premier cada nombracion lo mester a wordo scrutina debidamente y acompaña cu consehonan positivo di DVG y DHR como tambe mester ta den presupuesto.

Ta pesey ta interesante pa e Premier publica e consehonan riba e nombracionnan aki. UPP no por imagina cu esakinan lo ta positivo. Y si esakinan ta negativo con por ta cu FULL conseho di minister a bai di acuerdo?

Premier ta lubida cu si un of mas minister compromete pais Aruba sin cu esaki ta presupuesta, nan tur ta cometiendo un acto penal? Kico e minister encarga cu Salubridad y Premier a haci? A tuma un decision ad-hoc deliberadamente ignorando e exigencia hulandes pa reduci gasto di personal y awor cu e berdad a sali na cla diripente Premier ta hunga e rol di “yo no fui” y ta bin cu un hustificacion fofo. Aki e Premier a “beat around the bush” cu un splicacion cu NO ta INTEGRO.

E hustificacion sinembargo no tabata dirigi pa consumo local. UPP ta di opinion cu e Premier no ta mucho impresiona pa opinion di oponentenan politico local, pero eta mas preocupa pa e veredicto Hulandes. CAft a expresa su disgusto pa e hecho cu atrobe gobierno no a cumpli cu palabracion y cu posiblemente un “aanwijzing” banda di COHO y RAft lo por sigui. E consecuencia ta cu atrobe por tin tardansa den e siguiente tranche financiero. Ey ta na unda e sapato ta preta y awor mester busca un otro salida for di un maneho cu a resulta devastador pa nos Isla y su pueblo.

E Premier na tur manera, yuda pa su “spindocters”, kier desvia atencion prome cu RAFT y COHO cuminsa pasa e hacha den tipo di actonan asina. Un biaha mas a wordo demonstra cu e gobierno aki no tin e CREDIBILIDAD y e LEGITIMIDAD pa sigui goberna e pais aki. Ta p’esey Aruba mester drenta den e era di e NORMAL NOBO cu UPP ta boga den e REBOOT 2.0 cu lo conduci pa Aruba por tin un gobernacion DRECHI y cu lo percura pa re-establece e CONFIANSA pa nos por ta “baas” den nos mesun cas atrobe.

Partido UPP Booshi Wever

4 december 2020