Booshi Wever: Prome Minister ta aproba un biaha mas corupcion di Otmar Oduber

“Final di 2018 UPP a cuminsa mustra riba e corupcion di dia cla cu a bin ta tuma luga cu e destaho bou man di e incinerator chikito, orkesta pa Otmar Oduber, carga cu aprobacion absoluto di henter Ministerraad y sosteni pa e 12 miembronan di Parlamento di POREDmep, cu no a “give a damn”, pasobra e stoel tabata mucho dushi. Un destaho bou man cu tabata solamente y unicamente pa privilegia su amigo y sponsor. E fechoria aki tabata por, pasobra den Conseho di Minister tur hende tabata tin miedo pa gobierno cay. Mientras cu den Parlamento tabata tin un apoyo incondicional,” e exlider di UPP Booshi Wever ta bisa den un comunicado di prensa.

E ta sigui bisa cu despues cu UPP a ripara cu ni e Ministerraad ni Parlamento, kier a haci trabou di loke cu UPP a divulga cu documentonan, no a keda su persona nada otro cu entrega un keho oficial cu tur e pruebanan na OM. Copia di henter e dossier a wordo entrega na full Ministerraad, 21 miembro di Parlamento, ARA y CAFT na februari 2020. Aunke increibel, pero no a haya ningun reaccion di e instancianan aki.

E destaho bou man no solamente tabata yena cu corupcion, pero a hinca Serlimar di carambola den e sauce aki. Un compania cu ya caba tabata bancarota y tabata rekeri ayudo financiero di inmediato di gobierno pa garantisa su sobrevivencia. Pa logra su obhetivo di beneficia su sponsor di campaña Otmar Oduber a haya ayudo di su muchanan manda, esta e “handpicked” director di Serlimar y e director di DOW. Un “ayudo” cu a sosode despues cu e destaho bou man ya caba a tuma luga. Tur esaki cu consentimento di e Prome Minister sra. Wever-Croes.

“Lamentablemente UPP mester constata cu ni FDA a bisa algo. Ta placa di FDA a wordo ua, pues e minister di Finanzas tambe a aproba tur e PORkerianan aki, sin papia mes di e 21 miembronan di Parlamento cu a scohe di keda keto.”

Despues cu e prome minister actual a tuma e cartera di Infrastructura, UPP a kere cu e ora si lo lansa un investigacion masal pa averigua kico a pasa berdaderamente y atende cu tur esnan meti den e corupcion aki. Awo, dilanti porta di eleccion, “nos ta wak lo contrario sosode. Prome minister demisionario, cu no a lanta un dede despues di a tuma e encargo di e departamento, diripiente awor ta bay firma pa traspasa e operacion di e incenirator chikito desfuncional aki, bek pa DOW. E prome minister atrobe ta “lap aan haar laars” tur reglanan, pasobra aki ta trata di gobierno demisionario cu pa colmo cu NO tin apoyo di un mayoria den Parlamento. Y e cherry riba e bolo ta cu ta firma, pero atrobe no ta publica kico precies ta e contenido di e documento/compromiso cu a firma. Ambos acto NO ta integro y sigur no transparente.”

