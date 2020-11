Booshi Wever: Prome Minister Croes no lo silencia UPP pa denuncia posibel actonan penal cometi door di presidente di Parlamento

UPP a tuma nota di un reacion di Minister-Presidente contra cartanan cu UPP a entrega na Gobernador, Ministerio Publico, Parlamento, sr. Knops y Tweede Kamer. Pa cuminsa MP ta entama e “onschendbaarheid” di e Gobernador. Ta pretende cu un desicion di e gobernador, den nomber di gobierno of no, NO por wordo cuestiona. Ta berdad cu e Premier ta responsabel pa actuacion di e Gobernador, pero no ta asina cu e Gobernador mescos cu e Rey no tin e oportunidad pa expresa na e Premier su opinion, particularmente si no ta di acuerdo cu cierto desicion di e gobierno.

Den un pais democratico mi persona como lider di un partido politico, pero tambe como ciudadano, tin e derecho y hasta e obligacion pa cuestiona algo si esaki ta bay empugna di reglanan vigente y tambe custumber parlamentario! Remarcabel den e reaccion di e Prome Minister ta cu deliberadamente no ta atende cu e proposito REAL di e cartanan di UPP. UPP ta convenci cu e motibo principal ta cu e berdad ta pica lenga y cu cueste loke cueste mester sea desvia atencion of desacredita e mensahero, den e caso aki mi persona.

E Minister Presidente ta sigui cu su racha di MANIPULACION ora e ta declara cu “nos leynan constitucional” ta bisa cu por retira un Minister ora cu tin un conflicto den e gabinete. Retiro di un minister ta regla den nos Staatsregeling Capitulo II articulo 2 y ni den inciso 1 ni di inciso 2 di e articulo en cuestion, mi por lesa prueba di loke e Premier ta pretende. Aki e MP mescos cu e Presidente di Parlamento ta aplica su propio reglanan ora ta combini su persona. Y si prome minister no ta comprende esaki, den un siguente articulo nos lo cita e ley complete.

E MP ta sigui bisa cu Gobernador no a bisa con pa expresa e “gevoelens ” door di Parlamento y semper esaki a wordo trata asina!! Te asina leeuw cu ami sa, nunca antes un situacion asina a presenta su mes. Ta obvio cu retiro di un minister NO- boluntario ta algo grandi. Casonan “pisa” asina por wordo trata den Comision Central y nan Advies SEMPER ta wordo manda Reunion Publico na unda tanto otro ministernan por bin duna un splicacion dicon tin un “onwerkbare situatie ” y na unda e minister involvi por bin defende su mes.

E Presidente di Parlemento a escohe atrobe pa sigui un procedura robes y atrobe a atribui podernan cu e no tin, esta cu ta E a dicidi. Lamentabelmente Parlamento cu tin e pretencion di ta NOBO Y DIFERENTE a acepta un desicion a-democratico asina.

Loke por a deduci for di e declaracion di MP ta cu porfin e ta admiti cu e Presidente a COMETE un error. Loke cu e presidente NUNCA a adimiti. Eta usa esaki pa purba di contradeci nos ponencia cu articulo 43 di Statuut ta aplicabel.

UPP ta kere cu e Presidente di Parlamento a actua riba instruccion pa evita cu e wordo poní “ACCOUNTABLE ” pa su actonan y “get away” cu algo hopi serio. E urgencia pa “trek in” e mocion tin como unico proposito pa laba cabes no solamente di e Presidente, pero tambe di e propio MP pa su expresion haci, esta cu NO mester worry si e mocion ta legal of no!! A usa e argumento fofo di “onwerkbare situatie” cu lamentabelmente e gobernador a cay aden. Con integro e MP ta, si e MP a sostene un situacion INCORECTO pa djis “get rid” di un Ministro cueste loke cueste? E actitud aki ta un “Minister President onwaardig”!! Henter e desaroyo por wordo categorisa como “BEHOORLIJK ONBEHOORLIJK! MP a habri e caha di trikinan pa purba INVANO di “trek recht” un hecho cu no a carga aprobacion di nos pueblo, pero tabata necesario pa evita cu e coalicion lo a cay.

Loke MP den su reacion contra mi persona a “lubida” di adresa ta e linea cora den tur e cartanan y esey ta e posibel “STRAFBARE FEITEN” cometi den e reunion di dia 15 di oktober. Si e actonan penal aki NO a tuma lugar UPP lo NO a manda niun carta ni pa OM ni pa gobernador ni pa Knops!!! Ta pa motibo di e actonan fraudulente y di corupcion cometi nos a manda e cartanan ey. MP no a dedica ni UN SOLO palabra riba e posibel acto penal cu UPP ta señala!! Pues aki nos ta saca e conclusion “WIE ZWIJGT STEMT TOE”!! MP por keda keto, pero nos kier laga MP sa cu UPP lo no keda keto, pasobra nos ta considera nos denuncianan FUNDA Y CORECTO. Esaki ta FACT cu MP mester a adresa y no sconde tras di Gobernador.

UPP lo hiba un debate basa riba argumento y hecho y no a base di politikeria, pasobra riba e tereno specifico aki sigur lo UPP perde contra un MP mucho bakia riba e tereno aki. Y btw e union cu MP ta papia di dje ta e union cu tin den e gobierno aki den CORUPCION y ENTREGUISMO. Pueblo, si awor mes nan ta acudi na fechoria pa por core un minister, kico nos por spera den e aña di eleccion!?

Partido UPP Booshi Wever

5 november 2020

