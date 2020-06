Booshi Wever: Polarisacion y fanatismo partidista ta haci cu awe Aruba a bira merecedor di control Hulandes total

Sra. Wever-Croes a declara cu su persona a haya e sorpresa di su bida ora cu ela ricibi e notificacion di sr. Knops cu pa Aruba sigui haya fiansa sin interes di Hulanda lo mester bay cumpli cu e condicion di acepta cu di awor en adelante lo bay tin un “RIJKSWET” cu lo reglamenta e supervision financiero di nos Isla. CAft lo wordo suspendi y reemplasa pa Rijkswet Finacieel Toezicht (RFT).

E desaroyo aki lo NO mester tabata un sorpresa pa nos Prome-Minister. UPP for di 2014 a adverti pa e tendencianan NEO-COLONIAL di Hulanda. Alabes ta conoci cu e relacion entre Hulanda y Aruba ta carece completamente di confiansa. Alabes Hulanda ya pa un tempo a bin ta exigi pa Aruba cumpli cu condicionan extraordinario. Condicionnan cu hasta ex-politiconan hulandes a considera fuera di lo comun. Nos Prome-Minister parce a cera wowo pa e realidad vigente den e relacion actual entre e partnernan den Reino. E desconfiansa a resulta den mas medida hulandes, manera e creacion di un Entidad financiero completamente hulandes y dirigi pa Den Haag, cu lo bay efectua control TOTAL riba e forma cu e fiansa hulandes ta wordo maneha. Aki cos no a caba pasobra ta circulando un documento cu ta encera un diferente forma di cooperacion entre e hospitalnan di e Islanan. Den e documento ta sali na cla cu pa reduci gasto medico y garantisa un calidad di cuido halto, lo ta necesario pa yega na un forma di cooperacion entre TUR isla cu antes tabata conforma e Antias di 6. Algo cu ya caba Hulanda a cuminza ta exigi y NIUN pregunta nos Parlamento a hasi al respecto.

A bira mas cu obvio e intencion hulandes, REHABILITA E ANTIAS DI 6. Ta conoci e esfuersonan di un ciudadano di Aruba pa trata na yega pa Aruba bira un “gemeente” hulandes hunto cu e otro Islanan. Na prome instancia e “deseo” di e ciudadano aki a parce di bin for di nada, pero mas y mas tin indicacion cu su “deseo” ta wordo maneha dor di interesnan hulandes. Premier Rutte no a haci mencion di Gemeente of Gemenebest, manera su compañero di partido a propone na diferente ocacion, pero si analysa su declaracionnan anto e posicion hulandes ta bira cla. Rutte ta exigi pa “hervormingen” tuma lugar riba e Islanan cu e meta pa “ op langere termijn economisch gezond te maken”. Rutte a specifica cu e reformanan mester sosode riba tereno di pensioen y laboral.

Hulanda lo tin dominio total riba nos Isla, mescos cu ta sosode riba e Islanan BES. RFT hunto cu e Entidad Financiero y, por ultimo, e institucion di un maneho central di cuido medico lo haci cu nos ta perde nos autonomia por completo. Parlamento lo wordo rebaha mas ainda y lo tey pa “spek en bonen” y gobierno lo mester bay ehecuta e exigencianan hulandes al pie de la letra. Ki bal e ora pa tene elecionnan democratico riba e islanan si e resultado di e eleccion no lo bay tin ningun tipo di balor.

MEA CULPA ta loke mester predomina cerca nos politiconan y gobernantenan. Cu tanto populismo, mal gobernacion, patronahe politico y corrupcion a logra rebaha nos identidad y nos auto-estima como habitantenan orguyoso di Aruba. Nombramento pa loco, huurmento di auto etc.etc. , tur esaki bou capa di coronavirus!!!

Kico lo por ta e balor di nos himno y nos bandera si nos ta na rudia? UPP ta convenci cu awor mas cu nunca, mester yega na un Zakenkabinet pa introduci TUR e reglananan di bon gobernacion pa porfin nos Pais wordo goberna cu NOS reglanan y NOS propio institutonan. Mester organisa un Dialogo Nacional pa produci un Compromiso Nacional, pa unifica e pais aki manera sr. Betico Croes dfm a haci den pasado, pa asina ey para e politica NEO-COLONIAL di Den Haag y pa colmo cu ayudo di nos propio hendenan!!

Renuncia na interes personal y di partido y hunto ban busca rescata nos autonomia.

UPP pa hopi tempo a bin ta adverti pa loke awor parce ta lo inevitabel. En bes di haci nos merecedor di nos Status Aparte, nos comportacion na nivel di gobernacion, ta haciendo nos di berdad awor merecedor di entrega di autonomia na Hulanda.

Partido UPP

Booshi Wever

29 di juni 2020

