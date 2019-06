Booshi Wever: “Otmar “Walk your talk y no “chicken out”

Dialuna den un conferencia di prensa Otmar a y durante e supuesto “vragenuurtje ” di diamars den parlamento, Otmar mas bien a reacciona riba varios denuncia cu UPP a haci e ultimo tempo tocante henter e maneho cu ta wordo hiba riba tereno di Medio Ambiente.

Entre otro ela denuncia varios asunto hopi negativo riba funcionamento di un compania local. Ela menasa cu e lo kita e contract “per direct” y cu e ta contemplando e posibilidad pa cobra e compania back pa tur e tempo cu nan a traha riba dump. Aki obviamente e ta trata di desvia atencion di e hecho cu poco poco ta saliendo na cla, esta e corupcion den henter e asunto di e incenirator chikito.

Ban wak si berdad e ta “WALK HIS TALK” y haci loke e ta bisa!

Hopi remarcable ta e hecho cu ora e papia di e “tipping-fee”, e no ta bisa nada tocante e hecho cu Ecogas tin cu traspasa 60 florin pa ton di e “tipping-fee” di 180 florin na Serlimar pa e operacion riba Sero Teishi, haciendo como sifuera cu ta Ecogas ta cobra full e suma aki. Un operacion cu Ecogas a haci un oferta na Serlimar ofreciendo pa cobra unicamente 18 florin pa ton SO!!! Otmar sinembargo ta prefera di instrui Serlimar pa sera un contracto cu un otro compania local cu ta cobra 333% mas cu Ecogas. Si esaki no ta corupcion kico ta corupcion anto!?

Diabierna 7 di juni 2019 lo mester tabatin un caso sumario cu un compania local a entama contra Otmar. Esaki pa motibo, segun Otmar, cu DOW lo a stop e compania aki di sigui procesa e “sludge”. Pa un motibo of otro e caso a aki a wordo pospone. Ta kico a pasa? Si Otmar ta asina sigur di su caso, manera ela bin ta vocifera na diferente ocasion, dicon no a sigui cu e caso pa di e forma ey cumpli cu su menasa di para e contract per direct y mustra cu e ta den su razon?

Otmar a declara den Parlamento cu no ta gobierno lo bay inverti den e incinerator, pero e compania cu gana e bid. Ta ken lo bai percura pa e “return of investment” e oray anto y ken lo bai paga pa e operacion? E compania sigur no ta un instituto filantropico, pues al final ta e pueblo lo bai paga esaki. Tambe ela bisa cu e suma pa compra di e incinerator no lo ta 200 miyon dollar, pero mas bien 200 miyon florin. Dicon den un documento oficial di gobierno ta poni cu elo ta un inversion di 400 miyon florin??

Un otro asunto cu Otmar no a refuta ta e hecho cu lo bay importa sushi for di exterior. Si esey ta e caso y necesario. Esaki na su turno loke nifica cu e “tipping-fee” cu e compania amigo cu a haya e Proyecto di “Waste to Energy” lo bira por lo menos 800 florin pa ton. Na final di cuenta varios compania local lo mester sera nan porta y pueblo lo ta esun cu tin cu paga e cuenta. Y aki atrobe niun hende ta worry!

Pues ta hopi interesante pa sigui e desaroyonan den e siguiente simannan na unda pueblo di Aruba lo mester bay mira si Otmar en berdad lo cumpli cu su menasa. Of cu toch e lo permiti un compania cu, segun Otmar y su “expertonan”, a comete “wanprestatie” sigui opera riba dump??

E scenario pa lansa gritonan y menasa lo tabata fungi e ora pa djis spanta macamba, purba di intimida hende y vooral camufla e corupcion cu, ya caba nos a denuncia, den e destaho bou man di december 2018. Un corupcion di dia cla cu Otmar “himself” a orkestra completamente, cu ayudo di e director di DOW y esun di Serlimar. E dos directornan aki a converti nan mes den “partners in crime” cu Otmar. Den e deal aki Otmar atrobe a logra previlegia un miembro di su Cartel y “geen haan die ernaar kraait”.

Pues ban wak si Otmar lo “WALK HIS TALK” y haci loke ela bisa. Si E NO haci esaki, esey kiermeen cu ela simpelmente “CHICKEN-OUT” y esaki ta implica cu E ta admiti cu e deal cu el a sera recientemente ta uno CORUPTO!! E ora ey nos lo mester mira si Ministerio Publico lo actua of si Parlamento lo condena e corupcion aki of cu nan ta guli un otro corupcion di Otmar? Tambe ta interesante pa scucha su coleganan minister cu tur ora nan boca ta yen di integridad, kico nan ta pensa. Historia lo mustra si Otmar lo transforma di un “Scorpion” pa un “Chicken”.

