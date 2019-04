Booshi Wever: “Otmar ta bulldoze compra corupto di un incinerator”

Diamars mainta na un manera hopi scondi y sin ningun tipo di publicidad, loke ta masha straño mes pa e gobierno aki cu mescos cu esun anterior no ta perde un chens pa publica potret di actonan cu por lo general ta insignificante, a cuminsa cu DESMANTELACION di e planta di Bouldin & Lawson. Ta hopi tristo di mira con un PATRIMONIO di PUEBLO zomaar ta wordo desmantela! Geen haan die ernaar kraait!

Esaki no ta nada mas y nada menos cu un “kapitaalsvernietiging” den optima forma y unda FDA y Parlamento a keda?

Siman pasa UPP a entrega un carta puntrando opinion di FDA y gobierno POREDmep encuanto e asunto aki. UPP a manda copia di e carta pa gobierno hulandes y 2de Kamer, pasobra e projecto aki a wordo financia cu placa di Aruba y tambe hulandes.

Den e caso aki ATROBE a otorga e trabounan aki SIN NINGUN TIPO di DESTAHO. Esaki no ta corupcion administrativo? Ki dia Parlamento y gobierno ta stop cu e corupcionnan aki? Mi lo NO cansa di denuncia e PORkerianan aki. Duele quien le duele!!! Mi no tin otro palabra pa esaki.

Otmar mester por sa, by now, cu nada lo cera mi boca. Mi lo keda keto y stop di denuncia e tipo di corupcionnan aki, dia cu Dios manda yamami of dia cu Otmar cuminsa goberna e pais aki sin corupcion y sin manipulacion. Y ami no lo bay tene cuenta cu esnan cu conscientemente a y ta participa den e actonan corupto aki y no ta importa ken nan ta. Tur esnan comprometi lo mester por spera un reaccion dimi.

Ya caba den pasado a purba di pone mi papia un “toontje lager” y awor lo no ta diferente!! Mi lo bay papia un “toon” mas halto ainda y cu un “sound system”! “MAAK JULLIE BORST MAAR NAT”, “YOU AIN’T SEEN NOTHING YET”.

Na prome lugar a tuma lugar un DESTAHO BOU MAN na december 2018 pa un incinirator pa kima sludge, cadaver di animal y desperdicio medico. Na di dos lugar e compania, cu ta nada mas y nada menos un miembro di e Scorpio Cartel, a haya e proyecto aki, siendo e NO ta esun cu a gana e destaho. Y despues cu mi a pasa riba e documentonan mi ta mas convenci cu e destaho bou man aki tin hopi PORkeria aden. Pero con un gobierno drechi por presta su mes pa esaki?

Remarcabel ta sinembargo e forma con esaki a sosode. A haci uso di un construccion cu por ser cualifica como un manipulacion y corupcion y tur esaki cu ayudo di e mucha manda director di DOW y e “handpicked porno-star” director di Serlimar y pa colmo cu aprobacion di e Raad van Toezicht cu ta presta su mes pa “dek” e corupcionnan aki. Na di tres lugar mester menciona e modus operandi cu Otmar y miembronan di e cartel a dicidi pa otorga y ehecuta e desmantelacion. Manera menciona caba scondi y den tempo record ta “bulldoze” (figuurlijk) esaki, keriendo cu tur hende na Aruba lo ta drumi y lo no ripara cu e corupcionnan aki ta tumando lugar.

Na 2016 e mesun Otmar a declara cu Bushiri no por ser benta abou paso mester bay Parlamento dor cu esaki ta un PATRIMONIO DI PUEBLO y cu elo ta un “KAPITAALSVERNIETIGING”. E planta di B&L no ta un patrimonio di pueblo? Esaki no ta un “kapitaalsvernietiging”?

Dicon benta di trucknan si mester a bay segun un procedura legal y aki pasobra ta Otmar, e 21 parlamentarionan ta keda keto? E sostenedornan di e gobierno POREDmep ta keda keto paso nan no kier pa e gobierno cay y esunnan di AVP tin miedo pa Otmar saca nan keeshi. Na final sinembargo ta nos pueblo lo mester bay paga pa tur e bagamunderianan aki. Ta tristo cu full un Parlamento (21 miembro) ta para wak con Otmar y su gang ta TORNO un PATRIMONIO DI PUEBLO!!! Con por ta posibel cu un director hunto cu e Raad van Toezicht di Serlimar ta laga nan mes wordo utilisa pa e weganan sushi y corupto di Otmar.

Diamars mainta a cuminsa cu e TORNOMENTO di e PATRIMONIO di PUEBLO (letterlijk) sin cu a pasa ningun clase di procedura legal y pio ainda trabounan a ser otorga SIN NINGUN CLASE DI DESTAHO PUBLICO. Serlimar cu ta un entidad publico cu ta suppose di cumpli cu reglanan estricto di Good Cooperate Governance, pero e handpicked director y Raad van Toezicht ta peca cu e reglanan aki na un forma optimal. Con e miembro di Atia, ta presta su mes pa NO para e corupcion aki? Dicon e miembro di sindicato tambe ta keda keto? Kedando keto of sosteniendo esakinan ta haci boso mes of mas culpabel di corupcion administrativo cu Otmar mes.

E parlamento tin e pretencion di ta “OTRO”. Demonstra esey y stop e corupcion di dia cla aki. Keda keto lo ta otro prueba di ta simpelmente continuacion di un “stempelparlament”!!

