Booshi Wever: Nos klompi di diamante AZV mester ser salbaguardia

Un di e condicionnan impone dor di Hulanda y acepta dor di gobierno di Aruba ta, cu entrante 1 di juni mester baha gastonan di AZV cu 5 miyon florin pa luna y esaki ta te cu december 2020, pues 35 miyon total. Un tarea cu lo resulta den un castigo atrobe pa aseguradonan.

Anticipando esaki, UPP kier a presenta dos sugerencia pa evita esaki, apesar cu lo no baha gasto mesora, pero por nifica un rebaho substancial, structural y duradero.

Na prome lugar UPP ta sugeri pa re-introduci e Swiss-model y na di dos lugar laga parti di e prima cu ta ser paga na seguro di auto ser pasa pa AZV. Probablemente por tin mas sugerencia pero e dosnan aki lo nifica cu NO lo mishi cu e pakete cu AZV ta ofrece awor.

Ta bon pa remarca aki, cu pa UPP ta increible, cu ora nos busca informacion financiero di AZV, nos ta ripara cu p.e. e cuenta anual di AZV ta bay te cu 2018. No tin esun di 2019, mientras cu e prespuesto di 2020 tampoco tey! Con por ta posibel cu e documentonan aki no ta riba e website di AZV, pa asina tur ciudadano por vigila e gastonan di AZV pa 2020? Transparencia ta esencial, sigur pa un fondo social y publico manera AZV.

Re-introduccion di e Swiss-Model!

E prome sugerencia ta pa re-introduci e asina yama Swiss-model! Pakico? Pasobra e modelo aki, hunto cu un maneho estricto, lo permiti unicamente personanan entre 25 aña y 45 aña haya un prolongacion of prome permiso. Pa por haya dicho permiso, e personanan cu ta aplica tin cu pasa testnan tanto pa enfermedadnan contagioso y CRONICO! Esaki kiermeen cu ta solamente hendenan cu ta den un bon estado di salud lo wordo permiti pa haya un prolongacion of por bin traha.

Tin prueba contundente cu un maneho estricto lo reduci gasto di AZV. Tempo cu e Swiss-model tabata na vigor y cu tabata tin un maneho sin corupcion y sin excepcion (2005/2009), e gastonan pa esnan cu un permiso conforme e Swiss-model tabata CINCO (5) biaha MENOS cu “niet-vergunninghouders, pues esaki lo nifica un rebaho substancial di miyones SIN mishi cu e pakete vigente.

Ta bin acerca, cu den e modelo aki, lo no tin reunificacion di famia tampoco cu ta auementa e peso pa AZV.

Di su banda Jobcentre lo tin un funcion prominente pa acorda SOLAMENTE peticion ora cu esaki ta realmente necesario. Asina aki ta salbaguardia cuponan pa nos yiunan di tera. Particularmente awor cu COVID-19, a percura pa hopi yiu di tera perde trabou, esaki lo nifica cu ningun permiso por wordo prolonga y mas cu logico ningun permiso nobo no por wordo duna.

Traspaso di un porcentahe di seguro di auto pa AZV!

Segun ley, AZV ta un seguro di enfermedad y no pa “ongeval”/accidente sea di auto of di trabou. Pero toch AZV ta para garantia pa e gastonan, pa buena marcha di e cuido medico cu personanan envolvi den un accidente ta rekeri. Intencion ta cu e companianan di seguro despues lo regla e cuenta aki cu AZV. Pero pa hopi tempo nos ta comprende cu esaki no ta sosode, ya cu companianan di seguro ta probecha di e hecho cu ta toch AZV ta paga e gastonan aki. Den e relatonan anual por constata cu ta un caminda di cruz AZV ta pasa pa por cobra e companianan di seguro ora cu tin accidente cu “lichamelijke letsel”! E compania ta paga te un cierto suma y esaki despues di desconta tur otro gasto cu tin. Resultado ta cu por lo general no ta resta nada of casi nada pa AZV. Pa e motibo aki UPP ta sugeri pa un porcentahe (%) di loke ta cobra pa seguro di auto, ser transferi inmediatamente pa AZV.

Varios pais cu tin un tipo di seguro general manera AZV tin mesun problema y a soluciona esaki dor di stipula un percentahe cu ta paga na prima di seguro di auto, ta wordo transferi directamente pa e seguro medico general sin cu esaki ta nifica cu mester bin un aumento di e prima.

Un evaluacion bruto ta mustra, asumiendo cu tin 100.000 auto total ta core na Aruba, y un prima averahe di 850 florin, pa cada seguro di auto, nos ta yega na 850 miyon florin. Si 30% di esaki cu mester bay AZV, nos ta yega na e suma di 25.5 miyon florin pa aña. Den e cuenta anual di AZV apenas 242 mil a cobra bek di e companianan di seguro y esaki despues di un lucha di hopi aña.

Pasando e ley aki, ni AZV, ni e companianan di seguro mester kibra su cabez pa regla cuenta entre nan. Pues un “WIN-WIN SITUATION”! AZV mester lanta un fondo apart si pa por maneha e parti aki adecuadamente. Ta trata aki di un simpel calculo, pero cu bin un estudio riba esaki, ya cu e montante lo por ta mas halto tambe.

E dos sugerencianan aki, ta solucion duradero y structural, unda cu cumpliendo cu Hulanda, nos no ta mishi cu e pakete cu nos pueblo tin awor y lo por frenta cualkier otro condicion cu Hulanda kier impone, p.e. bini cu cluster medico den e parti di Reino aki.

E solucion cu nos ta presenta aki, ta un manera pa cumpli pa protehe AZV, nos klompi DIAMANTE!

Comments

comments