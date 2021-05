Booshi Wever: No por permiti pa e desaster di CITGO ripiti su mes!

Durante e ultimo eleccionnan e tema di reapertura a hunga un rol importante, pero mas como un promesa di campaña y no como un posibilidad realistico. “Con nos por evita cu un biaha mas e pueblo di Aruba y particularmente e pueblo di San Nicolas lo wordo engaña? UPP ta di opinion cu en todo caso e biaha aki si transparencia y responsabilisacion lo tin prioridad pa esnan cu ta encarga cu e reapertura. No por bay sconde tras di e hecho cu RDA ta un compania riba su mes, pasobra na final di cuenta e doño exclusivo ta e PUEBLO ARUBANO! Nos no por permiti cu atrobe por ta bay tin un acuerdo sin cu Parlamento ta wordo poni na altura y nos haya ripiticion di un aventura di 2000 pagina, cu casi tur hende den Parlamento a bay di acuerdo cu ne, sin lesa esaki,”esaki lider di UPP Booshi Wever ta bisa den un declaracion.

“Nos pueblo ta pues e unico accionista y minister-president Evelina Wever-Croes ta representa nos pueblo como Presidente di e Hunta di Comisario di RdA . Sra. Wever-Croes mester percura pa prome RDA firma cualkier documento, e pueblo Arubano MESTER wordo poni na altura di TUR e detayenan. Ya caba tin hopi speculacionnan rond di henter e asunto aki.”

UPP a compronde por ehempel cu e tankinan a ser pasa pa un compania. Si esaki ta berdad, cua compania y bou ki condicionnan? Dicon esaki pueblo no sa? E pregunta cardinal ta cu si un gobierno demisionario por compromete un otro gobierno y pa cuanto aña?

Cada bes e Minister Presidente ta bisa cu e no sa mucho pasobra ta RDA ta deal. Wever ta haya cu a bira tempo pa e cuminsa exigi pa haya sa mas. E siman aki UPP lo haci algun pregunta na e Minister Presidente cu copia pa Parlamento tambe. UPP un biaha mas ta declara enfaticamente di ta para 100% tras di un “State of the Art Refinery”. Un reapertura cu por conta cu sosten di TUR partido politico pa evita polemica innecesario y na unda ta buta interes general na prome luga. UPP ta consciente sinembargo cu pa logra cu tur nanishi lo ta den e mesun direccion, ta imperativo cu henter e pakete MESTER wordo publica pa pueblo sa kico realmente lo bay pasa cu e refineria, pero tambe kico reapertura di e refineria lo nifica pa e desaroyo di San Nicolas mes.

