Booshi Wever: No mas promesa falso pero 100% transparencia den posibel reapertura di refineria

Diabierna 23 di april 2021 UPP a tuma nota cu MP Wever-Croes a haci entrega na Parlamento e raport forensico riba e maneho en general na RDA. Ta di spera cu nos Parlamento lo sa di trata esaki cu tur seriedad den un reunion publico y no den un “Buitengewone Bijeenkomst”! Loke ta hala nos atencion ta e timing cu e gobierno demisionario a usa pa na prome lugar presenta e raport forensico y na di dos lugar informa riba e posibel reapertura. Eleccion ta na porta y e gobierno sa cu e pueblo lo husga e falta di cumplimento di promesanan haci prome cu e eleccion anterior. E unico “logro” ta entrega di nos autonomia. Awor ta usa e mesun tactica cu tanto a critica e gobierno anterior, esta un secrecia encuanto e negosacion cu esnan interesa den e operacion di e refineria. UPP kier ta hopi cla. Nos por a ripara cu e unico momento cu San Nicolas ta haya atencion di gobierno ta tempo di eleccion y e biaha aki no ta diferente.

E tempo cu ta bin cu promesanan falso den campaña a pasa pa pasado. E pueblo di Aruba en general y e pueblo di San Nicolas en particular no kier esaki mas. Ta p’esey UPP ta exigi 100% transparencia den e asunto di e posibel reapertura di e refineria. Aruba y sigur San Nicolas ta pasa atrobe den su pio momentonan. E necesidad pa diversifica nos economia mester ta halto den e lista di prioridad y den cuadro aki, un “State of the Art refinery” ta un posibilidad magnifico pa promove economia. Un condicion importante sinembargo ta cu e refineria mester cumpli cu tur e exigencianan ambiental y cu lo percura pa cuponan di trabou di calidad pa nos profesionalnan. UPP den su programa ta papia cu cualkier inversion mester cumpli cu e principio- PPP! Pues mester ta benificioso pa e People(P), e Planet (P) y e Profit(P).

Bou ningun circumstancia por permiti cu den campaña ta bay firma un contracto den tur secrecia. Un contracto cu lo bay marae gobierno nobo manera cu e drenta y ta mara Aruba pa por lo menos 20 aña y cu sigur lo bay encera cu Patrimonio di nos Pueblo lo ta parti di dje. Y nos MP no por bay sconde cu e no sa di nada pasó RDA ta un entidad autonomo. Berdad RdA ta autonomo pero e unico ACCIONISTA ta e Pueblo Arubano. P’esey un suplica ta bay na e gerencia di RDA pa no participa na e weganan politico partidista y populista.

Aruba no por permiti un otro “Citgo-gate” na unda a “scarmay” miyones di florin y ta parce cu algun hende a hinca miyones den nan saco. Gerencia di RDA y tur esnan cu ta hibando e negosacionnan lo sirbi nos pais y nos pueblo pa no cay pa e presion di e MP cu ta parce cu kier hunga un biaha mas e rol di “mi no sa”, pa si cos bai robez e por bisa cu ta responsabilidad di RDA, pero lo ta para prome den rij pa corta sinta of ta fiesta si cos bay bon. RDA por pensa cu e ta compania priva, pero e ta un compania cu ta propiedad di e nos pueblo, y pa esey nos pueblo tin derecho pa sa tur kico ta pasando cu su propiedad. Transparencia ta nifica cu mester habri cu pueblo y no core bolbe bay cera contratonan den secrecia y pa despues nos bin haya nos cu hechonan realisa.

UPP banda di ta exigi 100% transparencia ta exigi tambe cu atrobe San Nicolas no wordo “lubida” ora yega e momento cu por haci uso di e entrada di RdA, pa inverti den nos economia y proyectonan social, deportivo of di infrastructura. UPP ta urgi pa prioridad den inversionan wordo haci directamente pa e desaroyo di San Nicolas cu pa aña largo mester a keda contento cu “kruimels” y tin biaha te hasta ta wordo completamente lubida. Ehempelnan clasico ta cu placa a caba net na momento cu mester a cuminsa construccion di e MFA pa e pueblo di San Nicolas, mientras nunca a finalisa e proyecto di Carnaval Village. E lider di UPP como minister a duna muestra di ta convivi cu San Nicolas y tur e barionan Pariba di Brug ora a trece un departamento, un edificio y servicio di SVB y un facilidad medico super moderno pa San Nicolas. UPP ta cla pa pone su schouder bou un desaroyo real pa San Nicolas pasó nos curazon ta bati pa e causa aki. San Nicolas florece, Aruba ta florece!

Comments

comments