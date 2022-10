Den fin di siman e mandatario cu lo bay den historia pa definitivamente pone un fin na existencia di Serlimar, a cuminsa un campaña difamatorio pa tapa su falta di vision y corahe politico. E mandatario un biaha mas kier bin tira culpa riba otronan. Den e caso aki ta e ambtenaarnan!

Na 2005 conscientemente y como parti di un acuerdo cu e sindicato, a tuma e decision cu esnan cu tabata tin e status di ambtenaar lo mantene esaki y esnan cu drenta despues den servicio di Serlimar lo drenta como “arbeidscontractant”. Un maneho cu a y ta cuadra exactamente cu esun na Imsan. Dicon na Imsan NO tin e problema ey di e ambtenaarnan?

Pa ilustra e “cheap shot” cu ta uza pa tira culpa riba ambtenaar y/o empleado di Serlimar, ata ki algun berdadnan:

*E AMBTENAAR no a tuma empleadonan sin presupuesto den servicio di Serlimar.

* E AMBTENAAR no a pone e Plan di Bario bou Serlimar.

* E AMBTENAAR no a cera contracto miyonario SIN DESTAHO PUBLICO pa trabounan rond Sero Teishi.

* E AMBTENAAR no a kita un director pa motibo cu no ta cobra loke mester wordo cobra, mientras esun nobo TAMPOCO ta cumpli.

* E AMBTENAAR NO ta esun cu a fix pa un sponsor via actonan corupto cumpra un incinerator, cu por cierto no ta traha drechi.

* E AMBTENAAR no a firma un contracto miyonario cu e mesun sponsor aki pa opera e porkeria di incinerator ey.

* E AMBTENAAR no a saca “verwerking” for di e tareanan di Serlimar cu ta den ley y pase sin NINGUN TIPO DI DESTAHO PUBLICO pa un compania local.

* E AMBTENAAR no a firma ningun contracto miyonario pa e “verwerking” di tire.

* E AMBTENAAR no ta esun cu ta keda sin cumpra bari pa duna e pueblo loke pueblo merece.

* E AMBTENAAR no ta esun cu ta cumpra un programa pa haci e trabou financiero/administrativo cu no ta sirbi, mientras e bieu mes tabata sirbi.

* E AMBTENAAR no ta esun cu ta keda sin drecha mashinnan cu ta propiedad di Serlimar pa bai huur mashin for di particularnan.

* E AMBTENAAR no ta esun cu NO ta entrega relato financiero prome cu 1 di april tur aña manera ley ta prescribi.

* E AMBTENAAR no ta esun cu ta firma contracto miyonario cu companianan amigo local cu apesar cu nan a y ta hasiendo daño ambiental na Moko y Sero Teishi.

Esaki ta djis un paar di asuntonan cu mi kier trece dilanti. Corupcion, mal maneho y tapamento di esaki, tin Serlimar unda cu e ta awe. Un ehempel palpabel di corupcion ta con for di porta patras kier kita un parti fundamental di e trabou di Serlimar, esta “verwerking” di desperdicio.E parti di “verwerking” no ta un “subsidio” pero ta un trabou cu Serlimar ta haci pa gobierno y ta cobra pa esaki. Awor ta saca esaki como tarea di Serlimar pero ta bay paga MAS hopi na un compania local! Ta e AMBTENAAR ta haci esaki? Tempo cu nos a cuminsa cobra 10 florin pa hiba sushi dump, Otmar Oduber y Benny Sievinger tabata grita pa benta e sushi na Booshi Wever su cas na Brazil.

Awor unda e ambtenaar of cualkier otro empleado di Serlimar cu perde su trabow lo mester bay? Na cas di Ursell Arends? Of di e parlamentarionan cu ta bira lomba pa boso? Ta hopi peculiar cu no tin ni un parlamentario ni sindicalista ni comerciante cu ta sali na defensa di Serlimar. No ta di awor e DESANGRAMENTO di Serlimar a cuminsa. E plan diabolico aki ta di prome cu 2000 caba, tempo di Aruba Bunita NV! Despues di fin 2009 e plan aki a sigui. Ta full un “draaiboek” tin, y esun cu a bin pa caba cu e trabou ta e actual minister Arends apoya incondicional pa su partido RAIZ y e partido MEP y cu sostene “stilzwijgend” pa tanto oposicion, gremio comercial y sindical.

Den e caso aki e empleadonan sea ambtenaar of arbeidscontractant sa kendenan ta e “burdugonan” cu a percura pa kita pan for di nan!