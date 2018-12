Booshi Wever: Mientras Parlamento ta den “Winterslaap” e djaca ta sigui cu su porkerianan y corupcion

Recientemente nos por a tuma nota con e spindoctors di e Djaca tabata traha incansabelmente pa desvia atencion un biaha mas di loke realmente ta tumando lugar na Ser’i Teishi. Cu masha fanfaria a duna splicacion di e trabounan cu ta ser desplega na Ser’i Teishi. A papia masha bunita y lamentablemente no tabata tin ningun di esnan presente cu por a cuestiona loke realmente ta sosediendo. UPP ta haci uzo di e oportunidad pa desenmascara actonan cu por ser considera como toppunt di manipulacion y violacion di tur reglanan di Good Governance. Di berdad un biaha mas nos mester constata cu ta na Aruba so tipo di cosnan asina ta pasa, na unda e Djaca por pinta algo bunita y ta parce cu tur hende ta guli manda abou mientras den realidad ta pachanga tin, y al final ta pueblo lo bay paga sin ta ni invita.

Pa por papia di un “Sanitary Landfill”, pa cuminsa bo NO ta uza terenonan cu ta na un “prime location” y cu ta un di e sitionan mas bunita di naturaleza. Pakico no a haci uso di e tantisimo buraconan cu a ser coba riba nos Isla? Un di e rekisitonan PRIMORDIAL ta cu abou riba e vloer mester bin un “primary liner ” di un bon calidad y instala conforme protocolanan internacional pa expertonan cu NO tin na Aruba. Esaki ta pa evita cu cualkier likido dañino por pasa bay den nos grondwater y esaki wordo contamina den e caso cu tin un “leachate”. “Leachate” ta e likido cu ta sali for di e desperdicio di cas cu ta dañino pa nos “grondwater”. Despues por pone “secondary liners” pa evita cu p.e. awa di yobida por pasa y bai den nos subsuelo y daña nos grondwater. Si no haci esaki NO por papia di un “sanitary landfill “. Esaki lo ta un nada mas y nada menos cu un DUMP, loke ta e caso actualmente na Ser’i Teishi. Pasobra cu aki no ta cumpli cu e rekisito basico y primordial, ta pone nos hasi e siguiente preguntanan y/o observacionnan.

* En bes di pone “primary liners” abou y despues pone e “bales”, ta pone e “bales” prome despues e “liners” ariba. Si tin “leachate” esaki ta bay abou y no ta bin ariba. (Buchi robes). Mester tuma nota cu ta visibel cu tin varios di e “bales” ta kibra y cu e contenido no ta full seco.

Si tin “leachate” esaki ta bay direct den nos subsuelo pasobra no tin un “primary liner” y nos tur sa kico esaki kiermeen.

* Ta pone e “bales” riba e vloer (sin “primary liners”) pa despues tapa esaki cu un “secondary liner”. Ta pone calichi y despues ta bay pone e tubonan pa saca eventual gasnan toxico!! (atrobe Buchi robes). Poniendo e tubonan despues, lo bora e “bales” cu na su turno lo causa mas “leachate”!

* A ser declara cu ya a pone 6900 m2 di “liners”. “Liners” no ta barata. “Liners” di bon calidad no ta baha bou di 150 florin pa m2 incluso instalacion dor di expertonan. Saliendo cu no a cumpra e “top quality”, mi ta pone e prijs na 50 florin, y nos ta yega caba na un total di 345.000 florin. Tabata tin un destaho publico pa esaki??? A ser menciona cu e DUMP aki lo bay cubri 150.000 m2. Na “liners” so esaki ta nifica un total di 7.5 miyon (7.500.000,=) florin. Te asina leu cu ami sa NO tabata tin NINGUN tipo di destaho. A prefera pa duna un miembro di e Cartel e trabou. Unda e gremio sindical y comercial a keda? Nan tin miembronan den e Raad van Toezicht di Serlimar toch?

*Den Serlimar no ta aplica e code di Cooperate Governance manera ley ta perscirbi? Of e director pornostar handpicked ta haci loke e minister ta dicta?

*DNM a bai di acuerdo cu e sistema aki? Ta un simpel DUMP Ser’i Teishi lo bira , nada di “sanitary landfill” conforme protocolnan estableci!

*Na principio a gaña e pueblo cu Ser’i Teishi lo ta un facilidad TEMPORAL pa warda e “bales” aki, pero manera nos a tuma nota, cu e “prime location” aki lo bira un DUMP y no un “sanitary landfill” manera cu kier pretende awor. Obviamente ta actua ad hoc sin ningun clase di planificacion, pa asina ey keda manipula y sigui cu e tipo di corupcionnan aki. Tur esaki djies pa yena saco di un miembro di e Cartel, cu ya caba tin varios contractonan miyonario sin ningun clase di destaho publico.

* Unda nos parlamento ta? Ta mas cu obvio cu nan ta den “winterslaap” y e Djaca ta labora den su PORkeria y ta sigui cu su fechorianan. Y NOBODY CARES!

* TNO ta bay di acuerdo cu esaki? Unda e tantisimo medio-ambientalistanan ta kedando? Tur a haya “hush-money”?

Kico mas mester pasa pa e Djaca aki wordo para? No tin un “rattenval” pa garé? Ta bisto cu den e gobierno POREDmep ta e Djaca ta dicidi y ta faborece su sponsornan y esnan cu ta “front” p’e y ta parce cu esaki no ta sosode solamente den su ministerio pero den otro ministerio tambe.

Ta conoci cu un djaca ta sobrebibi den tur clase di PORkeria y den e caso aki nos mester constata cu den realidad den e gobierno POREDmep tin un Djaca cu ta gosa un bol den su PORkeria sin cu tin un hende ta durf di pare. Y e corupcion ta sigui mescos cu e tabata haci den e gobierno AVPOR. Ainda por papia di integridad den gobernacion????

#dieptriest.

