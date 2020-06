Booshi Wever: Mas cu nunca ta necesario pa bini cu investigacion forensico autonomo pa loke ta trata Serlimar

Pa UPP ta un deber sagrado pa sali na vanguardia di interes di nos pueblo, apesar di no tin representacion den Parlamento. Nos a bin ta informa nos pueblo frecuentemente riba asuntonan general y muy en particular a dedica hopi atencion na Serlimar.

Informenan cu nos a bin ta ricibi den nos brievenbus, tabata indica un maneho dudoso y coruptivo na Serlimar. UPP a manda varios carta pa Parlamento y tambe pa Tweede Kamer, mientras cu un keho oficial a keda entrega dor di lider di UPP contra e ex-mandatario pa actonan di corupcion. Pa UPP Serlimar, como un compania di estado, mester keda existi y keda den man di pueblo, y no sin mas por mira con ta trata na lague sangra muri.

E ultimo informacion cu nos a ricibi ta trata cu dia 7 di november 2019 Serlimar a haci un peticion pa un compania di accountant evalua e situacion financiero di e compania. 2 di januari 2020 a haci entrega di un draft na Serlimar, pero cu ex-director di Hunta di Supervicion a haya necesario pa expande e tareanan di e investigadornan.

Remarcabel ta cu den e introducion di e rapport ta duna di conoce cu aki NO ta trata di un control formal di un accountant, tampoco nan no a haya tarea pa duna un opinion riba e proporciona pa e “mangement-team” di Serlimar, y pio ainda, ta menciona cu NO por duna ningun garantia riba CONFIABILIDAD, INTEGRIDAD NI E EXACTITUD di e cifranan cu a ser duna dor di e ex-director. Cifranan cu porcierto nos cu e ex-director a manipula e ultimo añanan, cu consentimento di gobierno POREDmep y tambe e Parlamento “nobo”, pa asina por haya ayudo financiero di gobierno.

Mientras e punto di salida ta cu e rapport lo mester sirbi como punto di salida pa un duscusion tocante Serlimar, e investigadornan ta adverti cu nan no a logra compila un impresion completo di e posicion financiero di Serlimar??

Pa UPP no ta conoci pakico a haci e investigacion toch, si toch no por garantisa credibilidad ni confiabilidad di e cifranan, te pa sirbi como punto di salida di discusion. Of ta pa purba laba cabez di Otmar Oduber atrobe?

Studiando contenido di e rapport por ripara cu diferente aspecto di e maneho no a wordo menciona, lantando e sospecho cu aki probablemente esnan responsabel cu maneho y supervision di Serlimar lo tabata tin e intencion pa duna un “quasi” responsabilisacion. Nan no ni sikiera a splica pakico no tin un cuenta anual desde 2017, mientras e rapport en todo caso a mustra bon cla e derochamento di placa cu a tuma lugar e ultimo tres aña.

Sin bay mucho den detaye, pa aworki, nos mester remarca cu esnan cu a haci e investigacion a skirbi cu nan a traha a base di loke nan a wordo duna “as is”! Dicon no a haci mencion di e topico den discucion desde 2007, esta e proyecto di Bouldin & Lawson. Un proyecto cu a ser boycotea ferozmente dor di e gobierno AVPOR y despues te hasta desmantela dor di e gobierno POREDmep, y cu no ta aparece ni como hero biew como un “asset” di Serlimar. Si a haci mencion cu a gasta mas di 400 mil florin pa su desmantelacion. Esnan cu a duna e “informacion” tabata hopi selectivo den nan informacion, unda a bay den algun caso den detayes, p.e. cu na 2005 Serlimar a tuma algun lessenaar, tereno y trucknan over. Pero un detaye hopi importante cu ta e huurmento di un edificio di un amigo/sponsor di e ex-minister nan NO a duna!!

Nos por tuma nota tambe cu e debe di Serlimar a subi di 6.076.054,= florin na 2009 pa 15.847.550 florin na 2017. Un aumento di mas 160%. Cu yegada di Otmar Oduber e debe a aumenta barbaramente y yega, no spanta, na 41.199.715,= florin. Un aumento barbaro di 160% compara cu loke Benny Sievinger(AVPOR)a laga atras.!!! Pero si compara e cifra aki cu loke e gobierno di MEP y ami como esun responsabel na fin di 2009, e aumento aki ta nifica un aumento di 578%!!!

E tambe tabata kier ta orguyoso di a hasi un mega-debe na Serlimar??

UPP su conclucion ta, despues di a lesa e rapport aki, mas cu nunca un berdadero investigacion forensico y independiente ta necesario na Serlimar, pa asina saca afo e maneho financiero y adminstrativo cu a wordo hiba na Serlimar SG desde 2005. Aki no ta cuestion si tabata tin fraude y corupcion, pero ken y kendenan ta esnan cu a colabora den e ladronicia aki. Y mester haci lihe pa percura cu mas NO documentonan desaparece y/o pasa den un “shredder” pa evita cu mas cas pega candela! Mientrastanto prensa comprometi of riba payroll di gobierno ta kere por uza e rapport aki pa yuda laba cabes di Otmar Oduber. Esaki ta pone cu nos ta sinti e obligacion pa den e dianan aki, nos lo trata algun otro aspectonan di e rapport.

