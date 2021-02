Booshi Wever: Hues a baha pisa riba ex Minister Otmar y Gobierno di Aruba

HUES A BAHA PISA RIBA EX-MINISTER OTMAR Y GOBIERNO DI ARUBA!

Na december 2020 a tuma lugar un caso den corte entama pa un ciudadano contra pais Aruba pa motibo cu su contract a wordo termina (ECLI:OGEAA:2020:573). Ta trata aki di un persona liga na e partido POR y su ex-lider Otmar Oduber, cu a ricibi un contract fabuloso como pago pa su loyalidad na e partido y Otmar! Hues a determina cu NO tabata tin un vacatura y cu e persona a haya e contract di e ex-minister(O.O.) como fabor politico pa trabou cu ela hasi pa e ex–minister.

E caso aki a mira luz di dia pa motibo cu e mandatario cu a tuma e timon over di e ex-minister(O.O) a declara cu ta trata aki di un famoso “spookgeval”, pasobra e minister nunca a wak e persona na su oficina apesar cu e ta aparese riba e lista di coordinadornan di e Minister. Durante e caso a sali na cla cu e persona lo a ricibi instruccion “personalmente” for di ex–minister Otmar Oduber den un envelop cera, na unda e ex-minister lo a instrui e persona pa evalua careteranan, matanan y tereno erfpacht pa despues informa e ex–minister mes di e resultado di su investigacion. Ridiculez den optima forma! Hues a constata na prome lugar cu e instruccion di e ex–minister(O.O.) ta regarda trabou cu ta cay bou di responsabilidad directo di DOW. Na di dos lugar a bin sali na cla durante e caso, cu nunca DOW a wordo informa door di Otmar di e contract. Pues DOW NO tabata na altura di e trabou cu e persona lo tabata eherse den nomber di Otmar. Es mas no a presenta prueba con e supuesto informacion cu e persona lo a acumula lo a yuda na mehoramento di e caminda, matanan y terenonan erfpacht. P’esey hues a considera cu ta improbabel cu a existi un palabracion entre e persona y Otmar kico e funccion exacto lo tabata ta pa locual cu ela wordo nombra p’e.

Hues a conclui cu e nombracion ta nada mas y nada menos un forma di “PATRONAHE POLITICO” door di ex-minister (O.O) pasobra NO tabata tin un vacatura y ta obvio cu ela haya e contract pa e hecho cu su persona a colabora cu e ex–minister 8 aña prome cu ela haya e nombracion. Ta trata pues di un nombracion cu a wordo crea specialmente door di Otmar pa un colaborador politico di dje. Pa colmo e persona tabata haya un salario barbaro mensual sin sikiera a considera necesario pa presenta na pia di trabou. Hues a duna e ex-minister sra. Lopez-Tromp, cu a retira e persona, completamente razon, pasobra de facto e contrato ta nulo (NIETIG) ya cu nunca ela existi. Un di e consecuencia directo di e veredicto di hues ta cu e persona pues lo mester bay paga back tur e suma cu ela cobra na supuesto salario ya cu e contract nunca a existi.

Ta masha peculiar cu e Ministro Presidente y su gabinete y su “harlekinnan” den Parlamento ta nenga retondamente cu tin “spiritonan”! Pero si ta usa e “spiritonan” como defensa. Toppunt di hipocrecia. E veredicto aki ta un “PRUEBA” cu tin elementonan cu a abusa di placa di pueblo. Y te ainda tin huez cu tin e pudor di bisa cu e ex-minister (O.O) no ta un sospechoso???

E caso aki ta un prueba cu e ex- mandatario Sra. Lopez-Tromp tabata tin razon cu tin patronahe politico y en berdad ta existi “spirito” riba payroll di gobierno y cu inhustamente su persona a wordo retira for di su funccion UNICAMENTE pasobra ela papia berdad. UPP ta convenci cu Ministerraad ta na altura di e veredicto di hues. E pregunta cardinal ta pakico y gobierno y miembronan di Parlamento cu ta apoya e coalicion ta “muisstil”? Pa ki motibo Ministerraad y Parlamentarionan a haya ta necesario, mescos cu loke a pasa cu sra. Lejuez, pa tuma parti pa e ex-minister y no p’e berdad?

Mas y mas ta bira obvio cu “hay gatos escondidos” y cu de facto, apesar cu e no ta mas den funccion, keto bay ta Otmar Oduber ta “calling the shots”!!

Asina por ripara cu Bochincha no ta haya e mesun trato cu otro establecimentonan ni di parti di e team cu ta controla y tambe parce cu Otmar tambe ta meti den compra di un edificio pa e cuerpo di polis.

Cu e veredicto aki ta mas cu obvio cu Otmar Oduber a comete ATROBE un acto penal y cu HENTER e Ministerraad ta “medeplichtig” na esaki.

Ta di spera cu O.M. hasi trabow di esaki.

UPP lo sugeri alabes na esnan responsabel pa hasi un investigacion profundo cuanto mas caso di “spirito” lo tin cu te ainda ta cana rond y ta cobra pa trabou cu no ta existi vacatura y sin cu ta presenta hasta na trabou. Pa pueblo haya sa cuanto tipo di malgastamento e gobierno POREDmep a hasi nan mes culpabel!

E bala ta awor den scochi di Parlamento cu lo mester yama Prome Minister bin responsabilisa su colaboracion brinda na e ex –minister(O.O) pa tapa abuso y corrupcion cu a sosode abiertamente den su gabinete.Ta basta cu silencio y faboritismo. A yega e momento pa actua conforme nos leynan ta prescribi y entrega otro keho oficial contra Otmar Oduber.

Si Parlamento no actua anto pueblo lo sa di tambe pronuncia su veredicto durante e proximo elecion. No mas berde ni geel.

