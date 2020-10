Booshi Wever: Hala mocion aden ta incrimina mas ainda y en absoluto ta absolva presidente di Parlamento

Historia lo mustra cu dia 15 di oktober 2020 lo wordo marca como un dia infame na unda tanto fraccionnan di MEP, POR, y Presidente di Parlamento a mina nos democracia y constitucion y pa colmo por medio di fraude y corupcion, na unda na tur forma particularmente fraccion di MEP y fanaticonan, incluso Prome Minister di Aruba a bin ta defende e tremendo “hazaña” anti-constitucional y corupto aki. E fraccion di MEP a hasta elogia e Presidente di Parlamento cu a persisti den su terkedad pa no hala aden e mocion di desconfiansa y e otro mocionnan. UPP y mas expertonan huridico como tambe ex- Presidentenan di Parlamento a vocifera cu e mocion(nan) ta INVALIDO.

Pakico e Presidente sinembargo dia 28 di oktober 2020, despues di casi dos siman, a haya ta necesario pa atende atrobe cu e acto constitucional bergonsoso aki sin mas? Pakico e cambio di posicion? Sr. Thijzen a haya ta necesario pa duna un clarificacion di su acto, pasobra segun su persona e discusion si e mocion di desconfiansa ta valido of no, ta keda “hang in de lucht” loke ta afecta e “rechtszekerheid” di e instituto Parlamento. E clarificacion duna pa sr. Thijsen sinembargo ta carece di sinceridad, pasobra e ta presenta un cuadro bruha. Su persona di un banda ta rechasa como hurista pa hala e mocion(nan) aden, pero como politico e ta dispuesto (of obliga?) pa haci esaki pasobra e ta supuestamente pone e “algemeen belang” dilanti su propio opinion y interpretacion di articulo 27 di Reglamento di Ordo di Parlamento.

Dicon ta awor numa sr. Thijsen ta bin realisa cu expertonan, conocedornan di e materia, pueblo y su propio colega di coalicion no ta di acuerdo cu su proceder. Dicon siman pasa ainda el a sali afo bisa cu e no ta discuti mas riba e topico, pasobra ta SU pregorativa. Den su conferencia di prensa cu cara inocente kier bin bisa cu e ta hala e mocionnan aden, pero sin pidi un dispensa pa e conmocion cu el a causa den comunidad y ta anuncia cu e esencia di articulo 27 ta keda para, manera e interpretacion “gangbaar” tabata tur tempo. Pero kico ta para di e hecho cu su persona a actua completamente robez? Kico ta para di e fraccion di MEP y POR cu a coopera cu dicho situacion? Particularmente esun di MEP cu a sali boca yen defende e mocion como uno legal? Pa colmo cu sosten di un Minister Presidente cu ta bay asina leu exponiendo cu no ta importante si e mocion ta legal of no!

Sr. Thijsen como Presidente di Parlamento riba e anochi di 15 di oktober a permiti pa tur cos bay robez. No solamente e hecho cu no a cumpli cu reglanan di nos Constitucion, sino tambe cu e Reglamento di Ordo di Parlamento. Particularmente na momento cu 2 fraccion a bandona sala y di cual un miembro di

coalicion (RED) a pidi e presidente pa conta cabez, ta ignora esaki y ta sigui cu votacion como sifuera nada no a pasa, entre nan uno cu ta trata mocion di desconfiansa contra minister Lopez-Tromp. Pues no unicamente a faya cu e aspecto di “quorum”, pero tambe e procedura di votacion, na unda pa colmo cu e parlamenterio di POR, sr. Howell, cu NO tabata presente den sala. Y esaki no ta un diferencia den interpretacion pero aki ta un acto fraudulente y di corupcion! Y djis hala e mocion (void) NO ta deshaci di e crimennan aki!! E actonan aki mester wordo investiga y tur esnan invulcra mester ser persigui pa nan acto bochornoso aki. Ningun di esnan invulcra por “get away with crime”!!

Pesey UPP ta bisa, cu Sr. Thijzen ta esun prome yama, pa tuma honor na su mes y tuma retiro como Presidente y tambe como miembro di Parlamento. Ta asina so por restaura e tiki confiansa cu por a resta den nos organo legislativo mas halto di nos pais!

Partido UPP Booshi Wever 29 oktober 2020

