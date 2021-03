Booshi Wever: Gobierno y parlamento kier asumi atrobe e rol di superman despues di e “conseho” di raad van state!

evalua e “Rijkswet” y si en berdad e ta en pugna di loke ta para den Statuut. Aki ta na unda e rabo di e porco lo bay krul, pasobra no ta interpretacion di e letranan den Statuut lo bay ta e topico di discusion, pero si e gobierno hulandes tin suficiente confiansa den palabracion cu ta haci cu Aruba of no. Hulanda na diferente ocacion a laga sa di NO tin confiansa den e forma cu gobierno ta atende cu maneho di e pais pa e ultimo diez añanan. E desconfiansa a bira pio despues di cu sr. Thijssen y Tjon, apoya pa nos Prome-Minister, a kere di por hunga wega di “SUPERMAN” ora cu kier a trece cambio den e LAft. Aki ta na unda gobierno hulandes a “trek een streep” y a declara di lo kier bin cu extra control si dicidi pa duna Aruba un fiansa. Knops ya caba na diferente ocacion a menasa hasta di lo para e fiansa si encaso e Paisnan no cumpli.

Sr. Tjon y sra. Wever-Croes mester compronde cu e disfras di “superman” a faya den pasado y no lo impresiona Hulanda pa nada, alcontrario elo duna mas motibo pa keda para firme riba e acuerdo. Pa trata na logra un debate cu posibilidad pa cambio, mester busca apoyo prome aki na Aruba den forma di un Compromiso Nacional sincero y transparente, unda ta delinea e deseo y postura Arubano. Igualmente ta necesario pa Aruba demonstra promé di ta serio den ehecucion di cambionan fundamental door di introduci awor reglanan estricto di bon gobernacion y rechasa faboritisimo y corupcion. Usa e mesun tactica anterior door di haci comosifuera tin oido pa opinion y preocupacion di gremionan y partidonan, na final di cuenta lo hiba nos na e mesun resultado esta complace cu Hulanda y atrobe pone nos pueblo na rudia y cana “coho”!

P’esey UPP ta di opinion cu sra. Wever-Croes no por tin e pretencion ni credibilidad ni e legitimidad di pensa di por negocia pa nos Pais. UPP atrobe ta propone pa yega na un Compromiso Nacional a base di un encuentro nacional. Historia a mustra cu UNION y presentacion di un Proposicion Nacional lo por tin mihor posibilidad di exito.

25 maart 2021