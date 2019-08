Booshi Wever Gobernador cu mensahe hopi cla, critico y cu advertencia na e apertura di san nicolas business summit

Lamentablemente nos por mira cu e San Nicolas Business Summit teni diaranzon ultimo, poco atencion a wordo poni riba e discurso di su Excelencia Gobernador di Aruba. Na Tele Aruba, mas bien e summit aki a parce di a bira un showcase pa minister Otmar Oduber, cu un dado momento parce cu tur cos tabata draai rond di su persona. Pa colmo un summit cu mester a trata e prospectonan economico pa parti “P’ariba di Brug”, pero manera ya caba parce cu tur hende a conforma nan mes na un manera festivo cu e hecho cu ta Otmar Oduber ta e lider indudable di e gobernacion actual, ta laga e luci manera e ta haya ta bon. Un Tele Aruba, cu porcierto pa UPP parce di a bira un Tele POR. El a bira un oportunidad pa e minister por a repasa su supuesto logronan di e mas cu 7 añanan cu e tabata minister di AVPOR y awor como minister di su gabinete POREDmep. Indudablemente, e discurso di Gobernador di Aruba, den cierto sentido tabata uno basta critico. Y cu masha hopi advertencia. Asina e ta mustra cu si nos intencion ta pa focus riba un desaroyo pa “P’ariba di Brug”, nos lo mester puntra nos mes, “con nos por evita pa haci e mesun erornan di pasado?” Aki obviamente referiendo riba e maneho di "sky is the limit" unda a usa e pensamento "niet snoeien, maar knoeien"! Na aparecer di partido UPP sr. Gobernador tabata hopi critico den su observacionnan. Asina el puntra si meimei di e cambionan of desaroyo cu nos ta anhela pa San Nicolas, ta tene cuenta cu e impactonan social di e actividadnan economico, mescos cu e bienestar social di nos hendenan. Tambe kico nos ta haci pa logra na desaroya e conocemento scientifico y tecnologico cerca nos

hendenan y ki enfasis ta bay tin riba nos sistema ecologico unico. Sin menciona e proyecto di hotel di 900 camber, na un manera hopi diplomatico sr. Gobernador a mustra cu Aruba a yega na su capacidad di carga y cu mester tene debido cuenta cu nos medio ambiente. Pues cu nos pueblo lo no beneficia na nada cu esaki. Esaki un mucha di “kleuterschool” mes por a comprende. Un otro aspecto cu sr. Gobernador a trata ta e politica economico di “free market”, cu manera el a trece aki dilanti no a resulta tampoco den un bienestar permanente pa nos comunidad, sino mas bien probecho pa e shareholdernan. Aki nos por comprende cu e ta mustra cu ta duna "free hand" na inversionistanan pa nan alcanza resultado pa nan. Y pa colmo unda no ta ni investiga e procedencia di e placa! Nos no por permiti pa djis duna e inversionista stranhero tur clase di previlegio sin preocupa cu por ta trata di placa sushi mancha cu sanger di un pueblo Venezolano, manera ta e caso di proyecto di un hotel di 900 camber! Ta pesey sr. Gobernador a mustra diplomaticamente cu e unico preocupacion den e tipo di "free enterprise" asina ta e beneficio di e inversionista!!

Pakico sr. Gobernador a bisa cu no mester hasi mesun erornan di pasado? Aki naturalmente referiendo na e enduedamento sin misericordia di e gabinete Mike Eman di gobierno AVPOR cu proyectonan fantasma djis pa previlegia algun inversionista y pa sasia nan locuranan.

Tur esaki bow di e pretexto pa stimula e economia sin importa kico esaki a nifica pa e quota di debe cu tin su repercusion pa cu salubridad, capacidad di carga, medio ambiente etc.

Sr. Gobernador tabata consciente di e hecho cu e tipo di maneho, ocasiona dor di Mike Eman y na unda Otmar Oduber tabata "de beste van de klas"! , a hinca nos pueblo den un abismo total. Ta pesey sr. Gobernador ta adverti nos tur: POR FABOR NO COMETE E MESUN FOUT!!! Na final di su discurso el a mustra cu tin seis tipo di capital di producion prinicipal cu mester ta complementario. Esakinan ta esun di negoshi (inversion), di infrastructura (e dosnan aki ela acentua hopi), esun humano (educacion, preparacion y salud di forza laboral), intelectual (promocion di conocemento scientifico y tecnologico den nos sociedad), y e capital social (fe y confianza di nos comunidad pa asina e inversionnan ta eficiente). Un sin e otro lo no tin su probecho, mientras cu mester tene cuenta cu e confianza cu mester tey, sin lubida nos eco-sistema, cu ta inclui bon y saludabel clima, awa y bida di nos costanan. Sin esakinan e otro tiponan di capital facilmente lo ta perdi. Y aki e ta mustra cu un mescla di e 6 formanan di capital aki lo ta exitoso si e era nobo pa “P’ariba di Brug” , ta bay pareu cu existencia di un modelo nobo di un Desaroyo Sostenibel. Di otro manera nos sociedad lo sucumbi den un desigualdad extremo di tanto entrada como rikesa. Y aki atrobe e ta manda un advertencia, y segun nos punto di bista, cu e desaroyo cu a wordo presenta, esta di 900 camber di hotel, sigur lo NO ta uno sostenibel mirando e peso cu esaki lo tin

riba nos sociedad, nos forza laboral, nos infrastructura y nos medio ambiente. Y no lubida e

importacion di mas problema social!! Aki nos tin un otro con-ciudadano, un Sanicolacero, un persona imparcial a adverti. Y manera crioyamente ta ser bisá; ELA TAHA!!

Comments

comments