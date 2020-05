Booshi Wever: E maneho di e minister di enseñansa ta un manera un barco sin capitan y sin direccion

Un rekisito importante di un bon docente ta dominio completo di e materia cu e ta presenta na su alumnonan y e habilidad pa por comunica esaki den un forma cla y preciso. Si no cumpli cu e rekisitonan aki e docente ta core peliger di perde control riba e klas loke lo conduci na falta di respet, atencion, cooperacion y prestacion di e alumnonan. Esaki ta hustamente loke ta tumando lugar awor aki cu e maneho bruha di enseñansa door di e minister actual. E agenda di e minister ta un misterio grandi pa mayoria di e cuerpo di docente na Aruba. E minister ta haci declaracionnan na prensa encuanto su maneho sin cu esaki a wordo delibera y comparti di antemano cu e docentenan.

E dirigentenan den enseñansa na Aruba parce di a harta cu e forma di proceder aki di e minister y a cuminsa vocifera nan disgusto y desacuerdo abiertamente. Nos por a tuma nota di diferente articulonan cu a sali publica di e.o. e directora di SKOA na unda ta refuta ponencianan di e minister. E motibo di esaki ta pasobra e directora tin e tarea y responsabilidad di cumpli cabalmente cu e deber di duna e docente y alumnonan direccion y claridad kico ta wordo exigi di nan. Den cumplimento di e deber aki no tin espacio pa duda, pasobra esaki lo conduci na chaos y desordo cu por nifica cu e directora ta wordo retira dor di SKOA.

Den politica e exigencia pa cumpli cabalmente cu e tarea di duna direccion y claridad NO ta existi NI pa e minister NI pa parlamentarionan. E minister, particularmente den e constelacion actual, na unda e gobierno di coalicion no por duna su mes e luho di perde ni un voto di sosten den parlamento, parce di tin e poder absoluto di haci y deshaci sin cu e ta wordo desafia of cuestiona door di su coleganan of door di parlamento. Esaki tabata p.e. e caso cu ex-minister Otmar Oduber cu a haci y deshaci y parce e minister di enseñansa no kier keda atras. Minister Lampe den e dos aña y mey a logra di “jaag” e cuerpo di docente “tegen zich in het harnas” cu su maneho manera un “ongeleide projectiel”! E minister a hay’e obliga pa pasa parti di su trabou pa Min-Pres, pa evita mas desordo, pero aki cos no a caba.

Aruba ta inverti un gran parti di su presupuesto na enseñansa y toch e “return of investment” di enseñansa ta laga hopi di desea. Un ex-gobernante di un partido cu ta conforma e coalicion actual, recientemente a declara cu “e realidad na Aruba ta cu un porcentahe halto di studiante ta cay na caminda. No tin ni 3% di academico, ni 10% cu a caba cu titulo di enseñansa profesional (beroepsonderwijs) y ni 25% di nos poblacion tin un MAVO diploma”.

Parce cu esaki a yega na horea di e minister y di gobierno, pasobra recientemente Ministerraad a bay di acuerdo cu un proposicion di e minister aki pa duna subsidio na e scol priva “de Schakel”! Pero e minister ta bay mas leu, ya cu 28 di april ta firma un decreto pa oficialisa un acuerdo di cooperacion entre “de Schakel” y Colegio San Nicolas. Y pa despues traspasa e mando over totalmente pa “de Schakel”. Dicon? Ta usa aki e motibo, cu “de Schakel” tin un percentage halto di exito den examen. Pero esaki ta straño si ta 5 alumno so tin den un klas? Kico ta para di e “rechtspositie” di e docentenan di Colegio San Nicolas?

Obviamente ta duna esnan cu ta dirigi Colegio San Nicolas un “brevet van onvermogen”, mientras cu den e mesun rosea ta duna subsidio na un scol priva. Mientras cu scolnan ta sclama pa un ayudo financiero, pa asina por cumpli cabalmente cu nan responsablidad pa “pa crea un bon ambiente profesional di trabou den cual alumno, mayor y personal ta sinti nan contento”.

Ainda por corda con tempo cu ex-minister Hooyboer a duna International School un subsidio di algun miyon, esnan cu awe ta den gobierno, como oposicion a critica e intencion di e ex-minister, mirando cu a duna subsidio na un school priva. Awe minister Lampe, de facto ta haci mesun cos y te hasta ta bay mas leu ainda dor di traspasa un scol publico y hacie uno priva!!

Kico mas tin den e “sprookjes” di e minister aki? Tin mas scol lo bai bira victima di e aventuranan aki?

IPA lo bay cay bou di UA? Interesante ta kende lo bay dirigi e “Stichting” aki!!

E hecho cu e Minister ta sigui biba den su mundo di ilusion y di fantasia y e falta di comunicacion y dominio di e materia lo bay tin consecuencianan devastador pa e futuro di enseñansa na Aruba. Di gobierno no por spera atrobe nada. Ban wak si Parlamento “nobo” actual lo bay tin e pudor di yama e minister pa cuestiona y responsabilisa su maneho manera un “ongeleide projectiel”! Probablemente lo bay trate cu cautela pa evita final di e gobernacion. En berdad ta conta: “Politics is about survival! But at what price?”

Comments

comments